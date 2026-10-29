Rajasthan: करवाचौथ के दिन उजड़ गया सुहाग, मासूम बेटी के सिर से उठा पिता का साया

बीछवाल थानाधिकारी दिगपाल सिंह चारण ने बताया कि लूणकरनसर के छटासर गांव निवासी मांगीलाल जाट वर्ष 2021 में तीसरी आरएसी में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ था। वह करणी नगर स्थित सरकारी क्वार्टर में अपने भाई अंकित के साथ रहता था। जानकारी के अनुसार दोनों क्वार्टर की सफाई कर रहे थे। इस दौरान छोटा भाई अंकित दूध लेने के लिए गया। दूध लेकर वापस लौटा को दरवाजा खटखटाने पर बड़ा भाई नहीं खोला। इसके बाद छोटे भाई ने पड़ोसियों को बुला लिया। जिसके बाद दरवाजा तोड़ा गया, दरवाजा खुलते ही वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। घटना की सूचना तुरंत बीछवाल पुलिस थाने और आरएएसी के अधिकारियों को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया।