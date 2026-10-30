Rajasthan : शिक्षक सम्मेलन की नई तारीखों पर असमंजस, नवंबर में 12 दिन का मध्यावधि अवकाश, जानें संघ की क्या है मांग?

Rajasthan : प्रतीकात्मक फोटो इसे एआइ की मदद से बनाया गया है।
Rajasthan : बीकानेर. शिविरा पंचांग के अनुसार नवंबर माह में विद्यार्थियों का 4 से 15 नवंबर तक मध्यावधि अवकाश रहेगा। महीने में राज्य स्तरीय विज्ञान मेला, समरसता सप्ताह, अभिभावक-शिक्षक बैठक और सामुदायिक बाल सभा सहित कई शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित होंगी। ऐसे में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति सामने आई है। पंचायत राज चुनाव के कारण राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन जो 27-28 नवंबर को प्रस्तावित थे, उन्हें स्थगित कर दिया गया, लेकिन नई तारीखों की घोषणा नहीं किए जाने से शिक्षक संगठनों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने इन्हें 29 और 30 दिसंबर को कराने की मांग करते हुए तिथियां शीघ्र घोषित करने के मांग की है ताकि शिक्षक संगठनों का तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिल सकें।
पंचांग के अनुसार 18 से 21 नवंबर तक चार दिवसीय राज्य स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन होगा। इसके बाद 19 से 25 नवंबर तक समरसता सप्ताह मनाया जाएगा। 21 नवंबर को कालिदास जयंती के साथ द्वितीय अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम-द्वितीय) और सामुदायिक बाल सभा का आयोजन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा।
26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा के दौरान उनके वोट देने के संवैधानिक अधिकार और नैतिक मतदान के बारे में जागरूक किया जाएगा। पंचांग में इसके लिए राजस्थान निर्वाचन विभाग और शिक्षा विभाग की ओर से समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार गतिविधियां आयोजित करने का उल्लेख है।
शिविरा पंचांग में दर्ज कार्यक्रमों के अनुसार
4 से 15 नवंबर: मध्यावधि अवकाश।
8 नवंबर: दीपावली का अवकाश।
9 नवंबर: गोवर्धन पूजा का अवकाश।
11 नवंबर: भाई दूज का अवकाश तथा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का उत्सव।
14 नवंबर: बाल दिवस एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती।
18 से 21 नवंबर: राज्य स्तरीय विज्ञान मेला।
19 से 25 नवंबर: समरसता सप्ताह।
21 नवंबर: कालिदास जयंती, पीटीएम-द्वितीय और सामुदायिक बाल सभा।
24 नवंबर: गुरु नानक जयंती का अवकाश।
26 नवंबर: संविधान दिवस एवं मतदान अधिकारों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम।
27 और 28 नवंबर: राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की तारीख पंचांग में दर्ज।
पंचांग में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए नवंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में द्वितीय योगात्मक आकलन का उल्लेख किया गया है। यह आकलन लगभग 35 प्रतिशत पाठ्यक्रम पर आधारित होगा।
वहीं, कक्षा 9 से 12 तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 25 नवंबर से 7 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। पहले ये परीक्षाएं 15 से 29 अक्टूबर तक आयोजित की जानी थी जो नगर निकाय और पंचायत चुनावों की वजह से संशोधित कर दी गई।
पंचांग में नवंबर के लिए कुल 14 कार्य दिवस, पांच रविवार, 13 अवकाश तथा दो उत्सव दर्ज किए गए हैं। मध्यावधि अवकाश और अन्य निर्धारित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों को शैक्षणिक कार्यों की योजना बनानी होगी।
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