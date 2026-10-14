Khatipura Station: जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजाम शुरू, बनेगी RPF चौकी; लगेंगे 21 कैमरे

दरअसल, खातीपुरा प्रदेश का पहला सैटेलाइट स्टेशन है। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से इसे अत्याधुनिक बनाया गया, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने से सवाल उठ रहे थे। स्टेशन पर चोरी की घटनाएं भी सामने आई थीं। राजस्थान पत्रिका ने सुरक्षा इंतजामों की कमी और चोरी की घटनाओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।