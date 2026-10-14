जयपुर पुलिस का बड़ा कदम: पर्यटक सुरक्षा होगी और मजबूत, चौबीस घंटे हेल्पलाइन और स्पेशल असिस्टेंस टीम तैयार

राजधानी जयपुर के बनीपार्क इलाके में रूस से आईं दो महिला पर्यटकों की एक स्थानीय दुकानदार से कपड़ों की वापसी को लेकर समस्या आ गई थी, जिसका पुलिस ने त्वरित समाधान कराया। रूस से जयपुर आईं दो महिला पर्यटक बनीपार्क क्षेत्र में पारंपरिक कपड़ों की खरीदारी करने गई थीं। खरीदारी के बाद कपड़े वापस करने को लेकर दुकानदार से उनकी बहस हो गई। परेशान पर्यटकों ने पर्यटन थानाधिकारी शशिकला से संपर्क कर सहायता मांगी। सूचना मिलते ही थानाधिकारी शशिकला, हेड कांस्टेबल हरिनारायण और कांस्टेबल रामकिशन मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने दुकानदार से बातचीत कर हस्तक्षेप किया और समस्या का त्वरित समाधान कराया। पुलिस की संवेदनशीलता एवं तत्परता से संतुष्ट होकर दोनों विदेशी महिला पर्यटकों ने स्वयं वीडियो बना उसे शेयर कर राजस्थान पुलिस का आभार व्यक्त किया।