रेल यात्रियों के लिए राहत: अजमेर-चित्तौड़ दोहरीकरण में सिंगावल-झड़वासा खंड पूरा

बिजयनगर। अजमेर-चित्तौड़गढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना के तहत बिजयनगर के समीप सिंगावल से झड़वासा के बीच करीब 19.5 किलोमीटर लंबे रेलखंड का दोहरीकरण कार्य पूरा हो गया है। तकनीकी अधिकारियों की जांच और परीक्षण के बाद इस रेलखंड को रेल यातायात के लिए अधिकृत कर दिया गया है।