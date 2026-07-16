जगन गुर्जर हत्याकांड: SHO देवेन्द्र शर्मा के लाइन अटैच होने पर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, समर्थन में उतरे लोग

इस पूरे मामले ने जगन गुर्जर की पगड़ी रस्म के बाद मोड़ लिया। रस्म के बाद गुर्जर समाज के लोगों ने बाड़ी कोतवाली पहुंचकर विरोध करने की चेतावनी दी। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत रुंधेरा ग्राम पंचायत में समाज के प्रतिनिधियों के साथ लगभग डेढ़ घंटे तक बातचीत की। बैठक में समाज की तरफ से बाड़ी कोतवाली के एसएचओ देवेन्द्र शर्मा को निलंबित करने की मांग रखी गई। जब इस पर सहमति नहीं बन पाई तो पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने आरोपों की जांच पूरी होने तक एसएचओ को पुलिस लाइन अटैच करने के निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर हलचल होने पर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सीआई शर्मा को बुलाया और मामले में अनुशासन बनाये रखने के निर्देश दिए।