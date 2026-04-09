Rajasthan Bar Council Election : राजस्थान बार काउंसिल चुनाव इस बार होगा रोचक, महिला प्रत्याशी उत्साहित, देंगी कड़ा मुकाबला

इस बार चुनाव सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो रहा है। देशभर में बार काउंसिल चुनाव सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की निगरानी में होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जे आर मिड्ढा की तीन सदस्यीय कमेटी को राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बार काउंसिल का चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मनोज गर्ग राजस्थान में चुनाव ऑब्जर्वर होंगे, जबकि निर्वाचन अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन आचार्य को बनाया गया है।