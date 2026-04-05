‘झूठा शपथपत्र’…शहर की बड़ी बीमारी: कागजों में नियम, जमीन पर मनमानी

जयपुर। जयपुर में शपथपत्र अब भरोसे का दस्तावेज नहीं, बल्कि सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी बन चुका है। जेडीए, नगर निगम, परिवहन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे विभाग आवेदकों से नियमों के पालन का शपथ पत्र लेकर जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं। इसके बाद न तो सख्त निगरानी होती है और न ही उल्लंघन पर ठोस कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि शहर में अवैध निर्माण, सडक़ पर पार्किंग और प्रदूषण जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं।

शपथपत्र अब भरोसे का नहीं, बल्कि औपचारिकता का दस्तावेज बनकर रह गया है। बिल्डिंग निर्माण, घर में पार्किंग, गोशाला से लेकर प्रदूषण नियंत्रण तक, हर जगह नियमों के पालन का वादा कागजों में किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में उल्लंघन खुलकर सामने है। झूठे शपथ पत्र की वजह से शहर की सडक़ों पर जाम, अवैध निर्माण हो रहे हैं और आमजन की परेशानी बढ़ रही है।

जेडीए और नगर निगम से लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य महमकों में नियमों के पालन के लिए आवेदकों से शपथपत्र लेते हैं, इस शपथ पत्र को जिम्मेदार सच मान लेते हैं और इसकी आड़ में खूब मनमानी होती है।