छत्तीसगढ़ के बारिश और आंधी से बदलेगा मौसम, गर्मी से मिली राहत, IMD ने किया अलर्ट जारी…

राजधानी रायपुर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। यहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। गर्मी से राहत देने वाला यह मौसम जहां सुकून लेकर आया है, वहीं तेज हवाओं और वज्रपात का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और खुले स्थानों में बिजली कड़कने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।