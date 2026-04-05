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छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए खुशखबरी! अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार, राक्सौल-तिरुपति ट्रेन चलेगी सालभर

यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राक्सौल-तिरुपति स्पेशल ट्रेन को अब नियमित ट्रेन के रूप में चलाने की स्वीकृति मिल गई है। इस फैसले से छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Apr 05, 2026

छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए खुशखबरी! अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार, राक्सौल-तिरुपति ट्रेन चलेगी सालभर(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए खुशखबरी! अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार, राक्सौल-तिरुपति ट्रेन चलेगी सालभर(photo-patrika)

Indian Railways Update: छत्तीसगढ़ में बिहार और आंध्र प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राक्सौल-तिरुपति स्पेशल ट्रेन को अब नियमित ट्रेन के रूप में चलाने की स्वीकृति मिल गई है। इस फैसले से छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा, खासकर उन श्रद्धालुओं को जो तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए नियमित यात्रा करते हैं।

Indian Railways Update: रेल मंत्री ने दी स्वीकृति, मांग हुई पूरी

बिहार के सांसद द्वारा क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा और तिरुपति जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस ट्रेन को नियमित करने की मांग की गई थी। अब रेलवे मंत्रालय ने इस मांग को स्वीकार करते हुए ट्रेन को स्थायी रूप से चलाने की मंजूरी दे दी है।

छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्टेशनों पर होगा ठहराव

इस ट्रेन के नियमित होने से छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग में बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे इन शहरों के यात्रियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा और भी आसान हो जाएगी।

श्रद्धालुओं को मिलेगा बड़ा लाभ

तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा करते हैं। ट्रेन के नियमित संचालन से उन्हें अब बार-बार स्पेशल ट्रेन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और यात्रा की योजना पहले से बनाना आसान होगा।

अब मिलेगी आरक्षण में आसानी

स्पेशल ट्रेन के बजाय नियमित ट्रेन बनने के बाद यात्रियों को अग्रिम आरक्षण की सुविधा बेहतर तरीके से मिलेगी। इससे लंबी अवधि की यात्रा की योजना बनाना आसान होगा और यात्रियों को सीट उपलब्धता को लेकर होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी।

किराए में भी मिल सकती है राहत

आमतौर पर स्पेशल ट्रेनों का किराया नियमित ट्रेनों की तुलना में अधिक होता है। ऐसे में इस ट्रेन के नियमित होने के बाद यात्रियों को सामान्य किराए का लाभ मिलने की संभावना है, जिससे यात्रा और अधिक किफायती हो जाएगी। अब यह ट्रेन नए स्थायी नंबर के साथ पूरे साल संचालित की जाएगी। इससे यात्रियों को बार-बार ट्रेन के संचालन को लेकर अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ेगा।

जल्द जारी होगी समय सारणी

रेलवे विभाग के अनुसार, ट्रेन के नियमित परिचालन की तारीख और विस्तृत समय सारणी जल्द ही जारी की जाएगी। इसके बाद यात्री आसानी से अपनी यात्रा की योजना बना सकेंगे। राक्सौल-तिरुपति ट्रेन का नियमित होना न केवल बिहार और आंध्र प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए भी बड़ी सौगात है। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

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Updated on:

05 Apr 2026 12:48 pm

Published on:

05 Apr 2026 12:47 pm

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