छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए खुशखबरी! अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार, राक्सौल-तिरुपति ट्रेन चलेगी सालभर

आमतौर पर स्पेशल ट्रेनों का किराया नियमित ट्रेनों की तुलना में अधिक होता है। ऐसे में इस ट्रेन के नियमित होने के बाद यात्रियों को सामान्य किराए का लाभ मिलने की संभावना है, जिससे यात्रा और अधिक किफायती हो जाएगी। अब यह ट्रेन नए स्थायी नंबर के साथ पूरे साल संचालित की जाएगी। इससे यात्रियों को बार-बार ट्रेन के संचालन को लेकर अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ेगा।