ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़! पूछताछ में 'प्रोफेसर गैंग’ का हुआ खुलासा, युवती समेत तीन गिरफ्तार(photo-patrika)
Raipur Drug Bust: छत्तीसगढ़ के रायपुर में ड्रग्स सप्लाई के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए पुलिस ने कथित ‘प्रोफेसर गैंग’ से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस गैंग में एक युवती समेत कुसुम हिन्दूजा, कुणाल मंगतानी और महेश खडका शामिल हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि शहर में ड्रग्स कंज्यूमरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते आरोपी फिर से इस अवैध धंधे में सक्रिय हो गए थे।
पुलिस ने तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर अलग-अलग पूछताछ की, जिसमें ड्रग्स सप्लाई के पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। आरोपियों ने बताया कि रायपुर में ड्रग्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे यह कारोबार लगातार फैल रहा है। इसी बढ़ती मांग को देखते हुए जेल से छूटने के बाद उन्होंने दोबारा तस्करी शुरू कर दी।
जांच में सामने आया कि यह गिरोह दिल्ली से ड्रग्स लाकर रायपुर में सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपियों से दिल्ली और रायपुर के बीच संचालित सप्लाई चैन, गोदाम और डिस्ट्रीब्यूशन के तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई है।
इस मामले में पहले पकड़े गए सौरभ डोंगरे, शुभम राठौर और सौरभ यादव ड्रग्स की डिलीवरी के लिए रैपिडो बाइक सेवा का इस्तेमाल करते थे। वे शहर के अलग-अलग इलाकों में कंज्यूमरों तक आसानी से ड्रग्स पहुंचाते थे, जिससे पुलिस की नजर से बचना आसान हो जाता था।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी उरला के गुमा स्थित एक कोरियर कंपनी के ऑफिस का इस्तेमाल ड्रग्स के ट्रांसपोर्ट के लिए करते थे। पुलिस टीम आरोपियों को मौके पर ले जाकर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है।
पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि शहर में ड्रग्स लेने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि यह नेटवर्क लगातार विस्तार कर रहा था। पुलिस के लिए यह एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इससे युवा वर्ग पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
पुलिस को आरोपियों से मिले इनपुट के आधार पर अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस पूरे गिरोह के और सदस्यों को गिरफ्तार किया जाएगा।
इस कार्रवाई को रायपुर पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। लगातार बढ़ रहे ड्रग्स कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अब और सख्त कदम उठाने की तैयारी में है, ताकि शहर को इस अवैध गतिविधि से मुक्त किया जा सके।
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