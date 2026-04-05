ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़! पूछताछ में ‘प्रोफेसर गैंग’ का हुआ खुलासा, युवती समेत तीन गिरफ्तार

Raipur Drug Bust: छत्तीसगढ़ के रायपुर में ड्रग्स सप्लाई के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए पुलिस ने कथित ‘प्रोफेसर गैंग’ से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस गैंग में एक युवती समेत कुसुम हिन्दूजा, कुणाल मंगतानी और महेश खडका शामिल हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि शहर में ड्रग्स कंज्यूमरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते आरोपी फिर से इस अवैध धंधे में सक्रिय हो गए थे।