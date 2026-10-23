छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 45 ट्रेनें रद्द! उत्कल और साउथ बिहार एक्सप्रेस का भी बदला रूट, देखें पूरी लिस्ट

27 नवंबर से 17 दिसंबर तक बदला रेल रूट (Photo Source- Patrika File Photo)
CG Train Cancelled: दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड में अधोसंरचना विकास (इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट) और नान-इंटरलॉकिंग का महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य किया जाना तय किया गया है। यह विकास कार्य आगामी 27 नवंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चलेगा। इस तकनीकी कार्य के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) से संबंधित और इस मुख्य मार्ग से गुजरने वाली कई प्रमुख यात्री गाड़ियों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित रहेगा।
रेलवे प्रशासन द्वारा सुरक्षा और निर्माण कार्यों की अनिवार्यता को देखते हुए इस अवधि के दौरान विभिन्न रूटों की कुल 45 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द करने का बड़ा निर्णय लिया गया है, जिससे रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
रेलवे द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, अलग-अलग तारीखों में देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली 45 ट्रेनें पूरी तरह से बंद रहेंगी। इनमें से कुछ प्रमुख गाड़ियों की सूची इस प्रकार है:
इनके अलावा चर्लपल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस, सांतरागाछी-पुणे एक्सप्रेस, तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस, मालदा टाउन-सूरत एक्सप्रेस, कामाख्या-एलटीटी एक्सप्रेस, रानी कमलापति-सांतरागाछी हमसफर, हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस, और सांतरागाछी-नांदेड़ एक्सप्रेस सहित कुल 45 गाड़ियां इस ब्लॉक की अवधि में अलग-अलग तिथियों पर पूरी तरह प्रभावित रहेंगी।
लंबी दूरी की कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द करने के बजाय उनके रूट में बदलाव किया गया है, ताकि यात्रियों को कुछ हद तक राहत मिल सके:
साउथ बिहार एक्सप्रेस (13288/13287): आरा से चलने वाली गाड़ी संख्या 13288 (28 नवंबर तथा 04 से 15 दिसंबर तक) केवल राउरकेला स्टेशन तक ही जाएगी और राउरकेला-दुर्ग के बीच रद्द रहेगी। इसी प्रकार दुर्ग से चलने वाली गाड़ी संख्या 13287 (29 नवंबर तथा 05 से 16 दिसंबर तक) राउरकेला स्टेशन से ही अपनी वापसी यात्रा शुरू करेगी।
आज़ाद हिंद एक्सप्रेस (12129): पुणे से 14 दिसंबर को छूटने वाली यह गाड़ी अपने निर्धारित समय से दो घंटे विलंब से रवाना होगी।
रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति आधिकारिक रेलवे ऐप या पूछताछ केंद्र के माध्यम से अवश्य जांच लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग