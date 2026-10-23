छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 45 ट्रेनें रद्द! उत्कल और साउथ बिहार एक्सप्रेस का भी बदला रूट, देखें पूरी लिस्ट

CG Train Cancelled: दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड में अधोसंरचना विकास (इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट) और नान-इंटरलॉकिंग का महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य किया जाना तय किया गया है। यह विकास कार्य आगामी 27 नवंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चलेगा। इस तकनीकी कार्य के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) से संबंधित और इस मुख्य मार्ग से गुजरने वाली कई प्रमुख यात्री गाड़ियों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित रहेगा।