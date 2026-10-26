‘BJP में शामिल होने से तो जेल जाना बेहतर’, कांग्रेस छोड़ने की अटकलों पर बोलीं प्रणिती शिंदे, राहुल गांधी को लेकर ये कहा

Praniti Shinde News: महाराष्ट्र के सोलापुर से कांग्रेस सांसद प्रणिती शिंदे ने भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं, राहुल गांधी के आंदोलनों, संविधान और देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति में आने का उनका उद्देश्य कभी नहीं था, बल्कि सामाजिक कार्यों के दौरान लोगों तक पहुंचने की सीमाएं महसूस होने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वह खुद को किसी व्यक्ति विशेष की टीम का हिस्सा नहीं, बल्कि कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ी कार्यकर्ता मानती हैं।