महाराष्ट्र: सुनेत्रा पवार बनेंगी वित्त मंत्री? फडणवीस से मिले NCP के शीर्ष नेता, बोले- शीतकालीन सत्र से पहले हो सकता है फैसला

Sunetra Pawar Finance Ministry: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के आवंटन को लेकर हलचल तेज हो गई है। रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के शासकीय आवास 'देवगिरी' पर हुई। यह बैठक करीब दो घंटे चली। इस बैठक के तुरंत बाद NCP का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने उनके आधिकारिक आवास 'वर्षा' पहुंचा।