25 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

महाराष्ट्र के मौसम में चक्रवात का असर, 27, 28, 29 अक्टूबर को आंधी-बारिश का अलर्ट, मुंबई में भी बदलेगा मौसम

Cyclone Impact on Maharashtra Weather: IMD ने 28-29 अक्टूबर को महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अनुमान जताया। मुंबई, पुणे, नासिक और विदर्भ के मौसम का पूरा अपडेट पढ़ें।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Updated: 25 Oct 2026, 5:37 PM IST

Maharashtra Weather Update

महाराष्ट्र में बदलेगा मौसम का मिजाज (Patrika File Photo)

Maharashtra Weather News: महाराष्ट्र में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला हैं। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र गहरा होकर अवदाब में बदल गया है और इसके अगले दो दिनों में बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने का अनुमान है। इसका असर महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों पर पड़ने की संभावना है। इस बीच, IMD के मुंबई क्षेत्रीय केंद्र ने अपने पांच दिवसीय मौसम पूर्वानुमान में राज्य के कई जिलों में 27, 28 और 29 अक्टूबर को बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। मुंबई, ठाणे और पालघर में 29 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं, कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ जिलों में भी अच्छी बारिश का अनुमान है। विदर्भ के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं और भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है।

मुंबई, ठाणे और पालघर में कब होगी बारिश?

IMD के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, मुंबई, ठाणे और पालघर में 25 से 28 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि, 29 अक्टूबर को इन जिलों में हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

रायगढ़ में भी 29 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारों की संभावना जताई गई है। कोंकण के रत्नागिरी जिले में 28 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 29 अक्टूबर को यहां कुछ स्थानों पर बिजली चमकने, हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

सिंधुदुर्ग में 25 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इसके बाद 28 और 29 अक्टूबर को भी बारिश होने की उम्मीद है।

पुणे, नासिक और कोल्हापुर में भी बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, पुणे जिले में 25 से 28 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रह सकता है। 29 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है।

नासिक जिले में 28 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 29 अक्टूबर को यहां हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। नासिक और पुणे के घाट क्षेत्रों में 29 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बिजली चमकने, हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है।

कोल्हापुर में 25 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारों का अनुमान है। 28 और 29 अक्टूबर को यहां हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सतारा और सांगली जिलों में भी 28 और 29 अक्टूबर को बारिश की संभावना जताई गई है।

विदर्भ के कुछ जिलों में आंधी और भारी बारिश की चेतावनी

विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान और तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां ज्यादा तीव्र हो सकती हैं। गढ़चिरौली में 27 अक्टूबर से गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। 28 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि 29 अक्टूबर को भी गरज-चमक, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है।

गोंदिया जिले में 28 और 29 अक्टूबर को गरज-चमक, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीद है।

नागपुर, वर्धा और यवतमाल में 28 अक्टूबर को एक-दो स्थानों पर बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। भंडारा और चंद्रपुर में भी 28 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर गरज-चमक, तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

मराठवाड़ा में भी बारिश का अनुमान

मराठवाड़ा के नांदेड़, लातूर और धाराशिव जिलों में 27 और 28 अक्टूबर को बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हिंगोली और जालना में 28 अक्टूबर को गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। परभणी में 28 और 29 अक्टूबर को बारिश का अनुमान है, जबकि बीड में 29 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। छत्रपति संभाजीनगर में भी 28 और 29 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Oct 2026, 5:37 PM IST

Published on:

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र के मौसम में चक्रवात का असर, 27, 28, 29 अक्टूबर को आंधी-बारिश का अलर्ट, मुंबई में भी बदलेगा मौसम

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘ऐसा कपड़ा क्यों पहनना जिसे संभालना मुश्किल हो’, कुशा कपिला का साड़ी लुक देख भड़के यूजर्स

Kusha Kapila Diwali Party Look
बॉलीवुड

पीएम मोदी के वाराणसी रोड शो पर ध्रुव राठी का तंज, भीड़ को लेकर उठाए सवाल; AI वीडियो पर भी साधा निशाना

Dhruv Rathee On PM Modi Varanasi Road Show
मनोरंजन

‘हूं मैं उत्तर प्रदेश की बेटी ही’, ‘मिर्जापुर’ की गोलू गुप्ता उर्फ श्वेता त्रिपाठी ने आखिर क्यों कही ये बात?

Mirzapur Fame Shweta Tripathi On Uttar Pradesh
बॉलीवुड

डबल मर्डर से यवतमाल दहला: मंदिर परिसर में 2 लोगों की बेरहमी से हत्या, युवक की हालत गंभीर

Maharashtra Double Murder case
मुंबई

कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच पंजाबी रैपर सुल्तान से मिले रणवीर सिंह, गले लगाकर किया वेलकम

Ranveer Singh Meets Punjabi Rapper Sultaan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.