डबल मर्डर से यवतमाल दहला: मंदिर परिसर में 2 लोगों की बेरहमी से हत्या, युवक की हालत गंभीर

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के यवतमाल शहर में शनिवार रात दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में दो लोगों की मौत हो गई। जगत मंदिर इलाके में हुए इस वारदात में अभय उर्फ मित्तम पाठोडे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल श्री जाधव ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद उमरसरा इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।