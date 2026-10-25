पति ने कैप्सूल में डालकर खिलाए ब्लेड के टुकड़े, पत्नी ने फिर भी पक्ष में दी गवाही; पुणे कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

MaharashtraCrime News: महाराष्ट्र के पुणे में पत्नी के चरित्र पर शक करने वाले एक व्यक्ति को अदालत ने सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने कथित तौर पर कैल्शियम की गोली के कैप्सूल में ब्लेड के छोटे-छोटे टुकड़े भरकर पत्नी को खिलाए थे। इससे महिला के पेट और आंतों में गंभीर परेशानी हुई। इस मामले में सुनवाई के दौरान पत्नी और बेटे ने अपने बयान बदल दिए और आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया। हालांकि, मेडिकल रिपोर्ट, दवा की दुकान से हुई खरीदारी और पुलिस की जांच से जुड़े सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।