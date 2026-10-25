उद्योगपति राणा सूर्यवंशी ने VIP सुरक्षा के लिए खुद पर करवाया था जानलेवा हमला? पुणे पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

उद्योगपति राणा सूर्यवंशी ने खुद पर करवाया था हमला, पुलिस का दावा (Photo: X/@newsdotz)
Pune News: महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में कारोबारी राणा सूर्यवंशी पर हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुणे ग्रामीण पुलिस की जांच के अनुसार, मंत्रियों की तरह वीआईपी सुरक्षा, पुलिस एस्कॉर्ट और गाड़ियों का काफिला पाने के लिए कारोबारी ने कथित तौर पर खुद पर हमले की साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। अब पुलिस की जांच का केंद्र यह है कि कथित साजिश में कारोबारी की भूमिका क्या थी, उसके आधार पर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह घटना 18 अक्टूबर की शाम करीब 7:30 बजे बारामती एयरपोर्ट के पास गोजुबावी इलाके में हुई थी। राणा शिपिंग के मालिक राणा सूर्यवंशी अपने निजी काम से बारामती आए थे। उनके साथ निजी बॉडीगार्ड भी मौजूद थे।
शिकायत के मुताबिक, स्कूटी पर सवार दो लोग उनके पास पहुंचे। उन्होंने खुद को कारोबारी का प्रशंसक बताते हुए उन्हें बुके देने की कोशिश की। इसी दौरान कथित तौर पर धारदार हथियार से उनके दाहिने हाथ पर वार किया गया, जिससे वह घायल हो गए। इसके बाद उन्हें बारामती के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
घटना की खबर सामने आने के बाद बारामती सहित पूरे पुणे जिले में हड़कंप मच गया था। शुरुआत में इसे कारोबारी पर हुआ गंभीर हमला माना गया, लेकिन पुलिस जांच में अब इस घटना के पीछे कथित साजिश की बात सामने आई है।
पुलिस जांच के अनुसार, राणा सूर्यवंशी ने पहले भी पैसे देकर पुलिस सुरक्षा ली थी। हालांकि, वह कथित तौर पर केवल पुलिस सुरक्षा से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें मंत्रियों और अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (VIP) की तरह एस्कॉर्ट गाड़ियों तथा सुरक्षा के विशेष इंतजाम चाहिए थे।
जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक, सरकारी नियमों के तहत किसी व्यक्ति को किस स्तर की सुरक्षा दी जाएगी, यह उसके सामने मौजूद संभावित खतरे और संबंधित सुरक्षा आकलन पर निर्भर करता है। पुलिस को संदेह है कि अधिक सुरक्षा पाने के लिए कारोबारी ने खुद पर हमले की साजिश रची, ताकि उनके सामने गंभीर खतरा होने का आभास पैदा किया जा सके।
हालांकि, इस कथित साजिश से जुड़े सभी पहलुओं और कारोबारी की भूमिका की पुष्टि पुलिस जांच तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगी।
इस मामले में बारामती पुलिस थाने में राणा सूर्यवंशी के ड्राइवर लक्ष्मीकांत महादेव सूर्यवंशी (42), निवासी सणसर, तहसील इंदापुर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने इससे पहले पार्थ अवथडे और स्वप्नील कांबले को गिरफ्तार किया था। मामले में एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। इसके बाद तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने कथित हमले की साजिश की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की है।
पुणे ग्रामीण पुलिस की जांच में कथित तौर पर यह बात सामने आई है कि हमला वास्तविक खतरे के कारण नहीं, बल्कि VIP सुरक्षा हासिल करने के उद्देश्य से करवाया गया हो सकता है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।
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