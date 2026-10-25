उद्योगपति राणा सूर्यवंशी ने VIP सुरक्षा के लिए खुद पर करवाया था जानलेवा हमला? पुणे पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

Pune News: महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में कारोबारी राणा सूर्यवंशी पर हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुणे ग्रामीण पुलिस की जांच के अनुसार, मंत्रियों की तरह वीआईपी सुरक्षा, पुलिस एस्कॉर्ट और गाड़ियों का काफिला पाने के लिए कारोबारी ने कथित तौर पर खुद पर हमले की साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। अब पुलिस की जांच का केंद्र यह है कि कथित साजिश में कारोबारी की भूमिका क्या थी, उसके आधार पर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।