25 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

पीएम मोदी के वाराणसी रोड शो पर ध्रुव राठी का तंज, भीड़ को लेकर उठाए सवाल; AI वीडियो पर भी साधा निशाना

Dhruv Rathee On PM Modi Varanasi Road Show: पीएम मोदी का हाल ही में वाराणसी में रोड शो आयोजित हुआ, जिसपर अब यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अब तंज कसा है। क्या कहा है ध्रुव राठी ने, चलिए जानते हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Updated: 25 Oct 2026, 4:25 PM IST

Dhruv Rathee On PM Modi Varanasi Road Show

ध्रुव राठी-पीएम मोदी (फोटो सोर्स- ANI)

Dhruv Rathee On PM Modi Varanasi Road Show: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी रोड शो को लेकर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की है। उन्होंने रोड शो के दौरान दिखाई दे रही भीड़ के उत्साह पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि लोग प्रधानमंत्री को देखकर स्वाभाविक रूप से उत्साहित नजर नहीं आ रहे थे। ध्रुव राठी ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल को लेकर भी निशाना साधा है।

रोड शो की भीड़ पर क्या बोले ध्रुव राठी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी में रोड शो का एक वीडियो सामने आया, जिसे डीडी न्यूज के हवाले से साझा किया गया। इसी वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए ध्रुव राठी ने भीड़ के व्यवहार को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने अंग्रेजी में पोस्ट करते हुए कहा कि भीड़ को देखकर ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों में खास उत्साह है।

ध्रुव राठी ने यह भी दावा किया कि वीडियो में लोग जिस तरह हाथ उठाते दिखाई दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया हो। उन्होंने वीडियो को लेकर समाचार एजेंसी एएनआई पर भी तंज कसा। हालांकि, ये ध्रुव राठी की व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं। केवल वीडियो के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वहां मौजूद लोगों को किसी निर्देश के तहत खड़ा किया गया था या उनसे खास तरीके से प्रतिक्रिया देने को कहा गया था।

पीएम मोदी के AI वीडियो पर भी उठाए सवाल

ध्रुव राठी ने एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में एआई के इस्तेमाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 1993 में निधन हो चुके एक व्यक्ति का एआई वीडियो 2026 में प्रधानमंत्री की तारीफ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

इस टिप्पणी में ध्रुव राठी ने एआई के दूसरे संभावित इस्तेमाल का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, अमेरिका में एआई का उपयोग ऐसे गणितीय सवालों को हल करने के लिए किया जा रहा है, जिन्हें इंसान हल नहीं कर पाए हैं। वहीं, उन्होंने चीन में अस्पतालों के भीतर कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए एआई के इस्तेमाल का उदाहरण दिया।

ध्रुव राठी ने इन उदाहरणों के जरिए सवाल उठाया कि जब एआई का इस्तेमाल विज्ञान, गणित और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है, तो इसका उपयोग किसी नेता की तारीफ करने के लिए क्यों किया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने जिस व्यक्ति के एआई वीडियो का जिक्र किया, उसकी पहचान और वीडियो का पूरा संदर्भ उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है।

सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने बयान

ध्रुव राठी की टिप्पणियों के बाद प्रधानमंत्री के रोड शो और राजनीतिक प्रचार में एआई के इस्तेमाल को लेकर चर्चा हो सकती है। उनके बयान में दो अलग-अलग मुद्दे शामिल हैं—पहला, रोड शो में दिखाई देने वाली भीड़ की प्रतिक्रिया और दूसरा, राजनीतिक संवाद में एआई से तैयार वीडियो का इस्तेमाल।

फिलहाल, रोड शो में लोगों की मौजूदगी या उनकी प्रतिक्रियाओं के पीछे किसी तरह के निर्देश दिए जाने की पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती। इसी तरह, एआई वीडियो से जुड़ी टिप्पणी को समझने के लिए संबंधित वीडियो, उसमें दिखाई देने वाले व्यक्ति और उसके इस्तेमाल के संदर्भ की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।

‘मैं बहुत बड़ा फैन हूं मुनव्वर फारूकी का’, आयशा खान के साथ फैन ने की बदतमीजी, सिक्योरिटी ने स्टेज से उतारा नीचे

ये भी पढ़ें
Ayesha Khan On Munawar Faruqui

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Oct 2026, 4:25 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / पीएम मोदी के वाराणसी रोड शो पर ध्रुव राठी का तंज, भीड़ को लेकर उठाए सवाल; AI वीडियो पर भी साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘ऐसा कपड़ा क्यों पहनना जिसे संभालना मुश्किल हो’, कुशा कपिला का साड़ी लुक देख भड़के यूजर्स

Kusha Kapila Diwali Party Look
बॉलीवुड

‘हूं मैं उत्तर प्रदेश की बेटी ही’, ‘मिर्जापुर’ की गोलू गुप्ता उर्फ श्वेता त्रिपाठी ने आखिर क्यों कही ये बात?

Mirzapur Fame Shweta Tripathi On Uttar Pradesh
बॉलीवुड

कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच पंजाबी रैपर सुल्तान से मिले रणवीर सिंह, गले लगाकर किया वेलकम

Ranveer Singh Meets Punjabi Rapper Sultaan
बॉलीवुड

‘क्या आप दिल्ली में सुरक्षित रहेंगी?’, महिलाओं की सुरक्षा पर ‘पुष्पा 2’ एक्ट्रेस आंचल मुंजाल के फ्लाइट वाले वीडियो पर छिड़ी बहस

Aanchal Munjal Viral Video Sparked Online Debate
TV न्यूज

“20 साल की उम्र तक माता-पिता बेवकूफ लगते हैं”, अजय देवगन ने बयां किया पिता-पुत्र के रिश्ते का कड़वा सच

Ajay Devgn reveals bitter truth about the father son relationship By the age of 20 parents seem like fools
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.