पीएम मोदी के वाराणसी रोड शो पर ध्रुव राठी का तंज, भीड़ को लेकर उठाए सवाल; AI वीडियो पर भी साधा निशाना

ध्रुव राठी-पीएम मोदी (फोटो सोर्स- ANI)
Dhruv Rathee On PM Modi Varanasi Road Show: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी रोड शो को लेकर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की है। उन्होंने रोड शो के दौरान दिखाई दे रही भीड़ के उत्साह पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि लोग प्रधानमंत्री को देखकर स्वाभाविक रूप से उत्साहित नजर नहीं आ रहे थे। ध्रुव राठी ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल को लेकर भी निशाना साधा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी में रोड शो का एक वीडियो सामने आया, जिसे डीडी न्यूज के हवाले से साझा किया गया। इसी वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए ध्रुव राठी ने भीड़ के व्यवहार को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने अंग्रेजी में पोस्ट करते हुए कहा कि भीड़ को देखकर ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों में खास उत्साह है।
ध्रुव राठी ने यह भी दावा किया कि वीडियो में लोग जिस तरह हाथ उठाते दिखाई दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया हो। उन्होंने वीडियो को लेकर समाचार एजेंसी एएनआई पर भी तंज कसा। हालांकि, ये ध्रुव राठी की व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं। केवल वीडियो के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वहां मौजूद लोगों को किसी निर्देश के तहत खड़ा किया गया था या उनसे खास तरीके से प्रतिक्रिया देने को कहा गया था।
ध्रुव राठी ने एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में एआई के इस्तेमाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 1993 में निधन हो चुके एक व्यक्ति का एआई वीडियो 2026 में प्रधानमंत्री की तारीफ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
इस टिप्पणी में ध्रुव राठी ने एआई के दूसरे संभावित इस्तेमाल का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, अमेरिका में एआई का उपयोग ऐसे गणितीय सवालों को हल करने के लिए किया जा रहा है, जिन्हें इंसान हल नहीं कर पाए हैं। वहीं, उन्होंने चीन में अस्पतालों के भीतर कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए एआई के इस्तेमाल का उदाहरण दिया।
ध्रुव राठी ने इन उदाहरणों के जरिए सवाल उठाया कि जब एआई का इस्तेमाल विज्ञान, गणित और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है, तो इसका उपयोग किसी नेता की तारीफ करने के लिए क्यों किया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने जिस व्यक्ति के एआई वीडियो का जिक्र किया, उसकी पहचान और वीडियो का पूरा संदर्भ उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है।
ध्रुव राठी की टिप्पणियों के बाद प्रधानमंत्री के रोड शो और राजनीतिक प्रचार में एआई के इस्तेमाल को लेकर चर्चा हो सकती है। उनके बयान में दो अलग-अलग मुद्दे शामिल हैं—पहला, रोड शो में दिखाई देने वाली भीड़ की प्रतिक्रिया और दूसरा, राजनीतिक संवाद में एआई से तैयार वीडियो का इस्तेमाल।
फिलहाल, रोड शो में लोगों की मौजूदगी या उनकी प्रतिक्रियाओं के पीछे किसी तरह के निर्देश दिए जाने की पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती। इसी तरह, एआई वीडियो से जुड़ी टिप्पणी को समझने के लिए संबंधित वीडियो, उसमें दिखाई देने वाले व्यक्ति और उसके इस्तेमाल के संदर्भ की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।
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