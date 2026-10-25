पीएम मोदी के वाराणसी रोड शो पर ध्रुव राठी का तंज, भीड़ को लेकर उठाए सवाल; AI वीडियो पर भी साधा निशाना

Dhruv Rathee On PM Modi Varanasi Road Show: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी रोड शो को लेकर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की है। उन्होंने रोड शो के दौरान दिखाई दे रही भीड़ के उत्साह पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि लोग प्रधानमंत्री को देखकर स्वाभाविक रूप से उत्साहित नजर नहीं आ रहे थे। ध्रुव राठी ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल को लेकर भी निशाना साधा है।