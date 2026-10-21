एकनाथ शिंदे को दोबारा CM बनाने की मांग पर महायुति में ठनी, भाजपा नेता बोले- फडणवीस विकास पुरुष, वह तय करेंगे

Devendra Fadnavis Vs Eknath Shinde CM face: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति के भीतर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के नेताओं ने अगली बार एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाने की खुलकर मांग की है। पहले विधायक किशोर दराडे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और अब जल आपूर्ति मंत्री गुलाबराव पाटील के बयानों के बाद राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। वहीं, भाजपा (BJP) ने साफ संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव में विधायकों की संख्या और राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर होगा। भाजपा नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने की बात भी कही है।