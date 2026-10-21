‘हनु-मान’ एक्टर तेजा सज्जा के घर बजने वाली है शहनाई? नवंबर में सगाई, दिसंबर में शादी की चर्चा तेज

प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो, तेजा सज्जा अपनी 2024 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हनु-मान' के सीक्वल 'जय हनुमान' की शूटिंग में व्यस्त हैं। प्रशांत वर्मा के निर्देशन में बनने वाली इस पौराणिक तेलुगु फिल्म में ऋषभ शेट्टी मुख्य भूमिका में भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। तेजा की 'हनु-मान' ने 2024 में अपनी रिलीज के समय काफी चर्चा बटोरी। कम बजट में बनी यह फिल्म एक बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई। इस फिल्म को 71वें नशनल अवॉर्ड्स में भी पहचान मिली, जहां इसने AVGC (एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) कैटेगरी में बेस्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ VFX सुपरवाइज़र और बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफी के लिए अवॉर्ड्स जीते।