‘15-20 साल तक सत्ता में नहीं लौटेंगे’, INDIA गठबंधन पर बरसे एकनाथ शिंदे, बोले- देश में अशांति फैलाना चाहते हैं

बता दें कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने विपक्ष के प्रदर्शनों को लेकर भी सवाल उठाए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि संविधान की प्रति हाथ में लेकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मार्च निकालना किस तरह संविधान की भावना के अनुरूप है? एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर देश को एकजुट करने के बजाय उसे बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोग ऐसी राजनीति का जवाब देंगे। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के ये बयान विपक्ष और INDIA गठबंधन के खिलाफ उनके राजनीतिक हमले का हिस्सा हैं।