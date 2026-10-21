Maharashtra Weather: 21, 22, 23 अक्टूबर को मौसम में आएगा बड़ा बदलाव! IMD का नया अपडेट जारी

महाराष्ट्र में बारिश का फिर अलर्ट (IANS File Photo)
Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में 21 और 22 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वहीं, कोंकण के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके बाद राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक, मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में 21 और 22 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। इन जिलों में 23 से 25 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।
मुंबई और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को उमस के कारण असहजता महसूस हो सकती है। हालांकि, मौसम विभाग की रिपोर्ट में इन जिलों के लिए इन पांच दिनों के दौरान बारिश की चेतावनी नहीं दी गई है।
कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना है। जबकि रत्नागिरी में 21 और 22 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 23 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारों का अनुमान है। इसके बाद 24 और 25 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
सिंधुदुर्ग में 21 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 22 और 23 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। 24 और 25 अक्टूबर को यहां भी बारिश की उम्मीद नहीं है।
पश्चिमी महाराष्ट्र के जिलों में भी मौसम की स्थिति अलग-अलग रहने का अनुमान है। पुणे जिले में 21 से 25 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, पुणे के घाट क्षेत्रों में 21 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
कोल्हापुर में 21 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारों का अनुमान है। 22 और 23 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद 24 और 25 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कोल्हापुर के घाट क्षेत्रों में भी इसी तरह का पूर्वानुमान जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने सातारा जिले में अगले 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की भविष्यवाणी की हैं, जबकि 22 से 25 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। सातारा के घाट क्षेत्रों में 23 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।
IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, नासिक और जलगांव में 21 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके बाद दोनों जिलों में 22 से 25 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
सांगली में 23 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। वहीं, धुले, नंदुरबार, अहिल्यानगर, सोलापुर और मराठवाड़ा के कई जिलों में इस अवधि के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, वाशिम और यवतमाल में 21 से 25 अक्टूबर तक कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।
मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में शुरुआती दो दिनों में गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 21 से 23 अक्टूबर के बीच बारिश की संभावना है। इसके बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।
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