Maharashtra Weather: 21, 22, 23 अक्टूबर को मौसम में आएगा बड़ा बदलाव! IMD का नया अपडेट जारी

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में 21 और 22 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वहीं, कोंकण के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके बाद राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।