Rain Update: महाराष्ट्र के कई जिलों में होगी झमाझम बारिश! तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी जारी

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में बादलों की लुकाछिपी के बीच 'अक्टूबर हीट' का कहर जारी है। इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले पांच दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक, मुंबई और पालघर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, ठाणे में अगले 24 घंटों में हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग समेत कोंकण के कुछ हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है।