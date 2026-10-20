पंकजा मुंडे ने अंतरवाली सराटी गांव को लिया गोद, बोलीं- जाति-धर्म की दीवारें तोड़कर करूंगी विकास

पंकजा मुंडे ने कहा कि मैंने जालना के अंतरवाली सराटी गांव को गोद लिया है। मैं इस गांव का विकास करूंगी और अपने बीड जिले के हर गांव की तरह ही यहां भी प्यार दूंगी। मैं प्रेम का प्रसार करना चाहती हूं और प्रेम का पौधा लगाना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि संकट के समय जाति की दीवारें अपने आप टूट जाती हैं। सूखे का असर अमीर और गरीब दोनों पर पड़ता है और पशुओं के चारे की जरूरत भी सभी को होती है। इसलिए इस मुश्किल समय में जाति के आधार पर खड़ी दीवारों को खत्म करना जरूरी है।