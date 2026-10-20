‘उसे नशीली चीज खिलाकर मोबाइल छीना’, टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले आरोपी रेहान की मां ने किया बड़ा दावा

Tiger Shroff Firing Case: अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े कथित फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी रेहान की मां का बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि उनका बेटा घटना से पहले करीब 20-22 दिनों से घर से लापता था और परिवार लगातार उसकी तलाश कर रहा था। मां के मुताबिक, कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति ने रेहान को एक साल में 2 लाख रुपये कमाने का लालच दिया था। हालांकि, ये दावे उनकी ओर से लगाए गए हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।