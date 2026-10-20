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‘उसे नशीली चीज खिलाकर मोबाइल छीना’, टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले आरोपी रेहान की मां ने किया बड़ा दावा

Accused Rehan Mother On Tiger Shroff Firing Case: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में अब आरोपी रेहान की मां ने बड़ा दावा किया है। रेहान की मां का कहना है कि रेहान को किसी ने 2 लाख रुपये का लालच दिया था। साथ ही उसे नशीली चीज खिलाई गई थी।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 20, 2026

Tiger Shroff Firing Case

Tiger Shroff (फोटो सोर्स- Instagram/IANS)

Tiger Shroff Firing Case: अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े कथित फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी रेहान की मां का बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि उनका बेटा घटना से पहले करीब 20-22 दिनों से घर से लापता था और परिवार लगातार उसकी तलाश कर रहा था। मां के मुताबिक, कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति ने रेहान को एक साल में 2 लाख रुपये कमाने का लालच दिया था। हालांकि, ये दावे उनकी ओर से लगाए गए हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

20-22 दिनों से घर से लापता था रेहान

रेहान की मां ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनका बेटा करीब 20-22 दिनों से घर पर नहीं था। परिवार को यह जानकारी नहीं थी कि वह कहां गया है। उन्होंने कहा कि रेहान के पास किराए और दूसरी जरूरी चीजों के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए परिवार उसकी स्थिति को लेकर चिंतित था।

मां के मुताबिक, पूछताछ के दौरान पुलिस ने उनसे यह भी जानना चाहा कि रेहान घटना वाली जगह तक कैसे पहुंचा और क्या किसी ने उसे गुमराह किया था। उन्होंने बताया कि उन्हें खुद इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका बेटा आखिर कहां गया था।

‘एक साल में 2 लाख रुपये देने का दिया था लालच’

रेहान की मां ने दावा किया कि कुछ समय पहले किसी व्यक्ति ने उनके बेटे को एक साल में 2 लाख रुपये देने का लालच दिया था। उन्होंने बताया कि जब रेहान ने उन्हें इस बारे में जानकारी दी तो उन्होंने उसे समझाया था कि लालच में आकर कोई गलत काम नहीं करना चाहिए।

मां ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे से मेहनत करके ईमानदारी से जीवन जीने की बात कही थी। उनके अनुसार, रेहान पहले घर पर सामान्य तरीके से रह रहा था और परिवार को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह आगे चलकर इस तरह के किसी गंभीर मामले में फंस सकता है।

हालांकि, 2 लाख रुपये की पेशकश किस व्यक्ति ने की थी, यह दावा किस संदर्भ में किया गया था और इसका फायरिंग की घटना से कोई संबंध है या नहीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

नशीली चीज खिलाने और मोबाइल छीनने का दावा

रेहान की मां ने अपने बयान में एक कथित बड़े गैंग का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उसी गैंग की ओर से रेहान को नशीली चीज खिलाई गई और उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया। मां ने दावा किया कि इसके बाद रेहान पर फायरिंग से जुड़ा काम करने के लिए दबाव बनाया गया।

ये आरोप बेहद गंभीर हैं, लेकिन फिलहाल इन्हें रेहान की मां के दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए। पुलिस इन दावों की जांच कर रही है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि रेहान को वास्तव में किसी ने गुमराह किया था या इस मामले में उसकी भूमिका क्या थी।

जुहू में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग

टाइगर श्रॉफ से जुड़ी यह कथित घटना मुंबई के जुहू इलाके की बताई गई है। पुलिस के मुताबिक, रविवार शाम अभिनेता फुटबॉल मैच खेलने के बाद अपनी कार से जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार पर कई राउंड गोलियां चलाई गईं।

घटना के बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की और मामले में रेहान, फूल सिंह और ऋतिक कुमार को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई। तीनों पर हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से पांच खाली कारतूस और दो जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस के मुताबिक, आरोपी रेहान की बंदूक जाम होने के बाद उससे दो जिंदा कारतूस नीचे गिर गए थे।

फूल सिंह को लेकर भी पुलिस का बयान

शुरुआती जानकारी में फूल सिंह को नाबालिग बताया गया था, लेकिन मुंबई पुलिस की ओर से बाद में बताया गया कि वह वयस्क है। पुलिस का आरोप है कि घटना के दौरान फूल सिंह ने पांच राउंड फायर किए थे।

फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ के जरिए घटना के पीछे की पूरी कड़ी को समझने की कोशिश कर रही है। इसी जांच के बीच रेहान की मां के बयान ने मामले में एक नया पहलू सामने रखा है। उन्होंने अपने बेटे के लापता होने, 2 लाख रुपये के कथित लालच और दबाव में फायरिंग से जुड़े काम कराने जैसे दावे किए हैं।

इन दावों की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में पुलिस की जांच और आधिकारिक जानकारी पर ही आगे की तस्वीर निर्भर करेगी।

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Updated on:

20 Oct 2026 04:19 pm

Published on:

20 Oct 2026 04:08 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘उसे नशीली चीज खिलाकर मोबाइल छीना’, टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले आरोपी रेहान की मां ने किया बड़ा दावा

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