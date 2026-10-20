फायरिंग में घायल हुए टाइगर श्रॉफ से मिले मंत्री आशीष शेलार, मुलाकात की तस्वीर आई सामने

इस दौरान मंत्री आशीष ने परिवार को यह भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस गंभीर मामले को बेहद संवेदनशीलता से ले रही है। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच इस घटना की तह तक जाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। हमलावरों को जल्द से जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस की कई विशेष टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। मंत्री ने आश्वस्त किया कि महाराष्ट्र में किसी भी तरह के अपराधियों या गैंग्स को कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी और नागरिकों तथा कलाकारों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।