टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने का मकसद आया सामने, पुलिस ने शुरूआती जांच को लेकर किया खुलासा

पुलिस के मुताबिक, इस सनसनीखेज हमले का मुख्य मकसद फिल्म इंडस्ट्री में दहशत फैलाना और रंगदारी (फिरौती) वसूलना हो सकता है मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी राज तिलक रोशन ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया है कि शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि घटना से पहले टाइगर श्रॉफ या उनके परिवार को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह या किसी अन्य की तरफ से कोई भी धमकी भरा फोन या संदेश नहीं मिला था। अभिनेता के पास पहले से कोई आधिकारिक सुरक्षा (Security Cover) नहीं थी, जिसके चलते हमलावरों के लिए उन्हें ट्रैक करना आसान हो गया था।