‘लॉरेंस बिश्नोई साहब प्लीज सलमान जी को बक्श दो’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद अर्शी खान ने की गैंगस्टर से अपील

अर्शी खान-सलमान खान (फोटो सोर्स- Instagram/ANI)
Arshi Khan On Salman Khan- Lawrence Bishnoi: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुई फायरिंग की घटना के बाद फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच अभिनेत्री अर्शी खान का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से सलमान खान को बख्श देने की अपील की है। अर्शी ने साफ कहा कि वह सलमान खान का समर्थन करती हैं और उनके खिलाफ नहीं जा सकतीं। उन्होंने सलमान के प्रति अपना प्यार जाहिर करते हुए लॉरेंस से उनके साथ विवाद खत्म करने की गुजारिश की।
अर्शी खान ने अपने बयान में कहा कि उनका लॉरेंस बिश्नोई से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह सलमान खान के समर्थन में हैं और उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकतीं।
अर्शी के मुताबिक, सलमान खान अपने करियर में उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां वह अपनी बात और अपना पक्ष खुद रख सकते हैं। हालांकि, अर्शी ने इस दौरान सलमान के प्रति अपना समर्थन दोहराया और कहा कि वह चाहती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई उन्हें बख्श दें।
अर्शी ने अपील करते हुए कहा, “लॉरेंस बिश्नोई साहब, प्लीज सलमान जी को बख्श दो।” उनका यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब टाइगर श्रॉफ पर कथित फायरिंग के बाद बॉलीवुड कलाकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
अर्शी खान ने अपने बयान में सलमान खान के प्रति अपना लगाव भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वह सलमान से बहुत प्यार करती हैं और नहीं चाहतीं कि उनके साथ किसी तरह का विवाद बना रहे।
उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि आखिर इतने ज्यादा पंगे लेने की जरूरत क्या है। अर्शी ने लॉरेंस बिश्नोई से सलमान खान को छोड़ देने की अपील करते हुए कहा कि वह सिर्फ यही अनुरोध कर रही हैं कि अभिनेता को परेशान न किया जाए।
अपनी बात रखते हुए अर्शी खान ने सलमान खान की फिल्मों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सलमान की फिल्म ‘जुड़वा’ देखनी चाहिए या फिर ‘दबंग’ देख लेनी चाहिए।
अर्शी का यह अंदाज उनके बयान को चर्चा में ले आया है। उन्होंने सलमान खान के प्रति अपने प्रशंसक वाले भाव को जाहिर करते हुए लॉरेंस बिश्नोई से अपील की कि वह अभिनेता के साथ विवाद को आगे न बढ़ाएं।
मुंबई के जुहू इलाके में 18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ की कार पर कथित तौर पर बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेता फुटबॉल से जुड़े कार्यक्रम के बाद वहां से निकल रहे थे। टाइगर सुरक्षित बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और एक राहगीर के घायल होने की जानकारी सामने आई।
घटना के बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की और टाइगर की सुरक्षा बढ़ाए जाने की खबरें भी सामने आईं। इसी घटनाक्रम के बीच कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों के नाम से जिम्मेदारी लेने के दावे भी सामने आए हैं। हालांकि, ऐसे दावों और गैंग से संबंध की पुष्टि आधिकारिक जांच के आधार पर ही की जानी चाहिए।
अर्शी खान का बयान सलमान खान को लेकर उनकी निजी राय और अपील है। फिलहाल टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले की जांच जारी है और पुलिस की ओर से सामने आने वाली आधिकारिक जानकारी इस मामले में अहम होगी।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग