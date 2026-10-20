‘लॉरेंस बिश्नोई साहब प्लीज सलमान जी को बक्श दो’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद अर्शी खान ने की गैंगस्टर से अपील

Arshi Khan On Salman Khan- Lawrence Bishnoi: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुई फायरिंग की घटना के बाद फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच अभिनेत्री अर्शी खान का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से सलमान खान को बख्श देने की अपील की है। अर्शी ने साफ कहा कि वह सलमान खान का समर्थन करती हैं और उनके खिलाफ नहीं जा सकतीं। उन्होंने सलमान के प्रति अपना प्यार जाहिर करते हुए लॉरेंस से उनके साथ विवाद खत्म करने की गुजारिश की।