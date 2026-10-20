बेटे टाइगर श्रॉफ पर हमले के एक दिन बाद जैकी श्रॉफ ने उठाया बड़ा कदम, फिर से शुरू की मीनाक्षी शेषाद्रि के साथ शूटिंग

Jackie Shroff On Tiger Shroff Firing Incident: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुई फायरिंग की घटना के बाद उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है। इस बीच उनके पिता और दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ अपने काम पर लौट आए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जैकी श्रॉफ ने बेटे से जुड़ी घटना के अगले ही दिन अपनी आगामी वेब सीरीज ‘नानावटी वर्सेज नानावटी’ की शूटिंग की और करीब 12 घंटे की शिफ्ट पूरी की। इस प्रोजेक्ट में उनके साथ अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्रि भी नजर आएंगी।