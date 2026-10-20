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बेटे टाइगर श्रॉफ पर हमले के एक दिन बाद जैकी श्रॉफ ने उठाया बड़ा कदम, फिर से शुरू की मीनाक्षी शेषाद्रि के साथ शूटिंग

Tiger Shroff Firing Incident: टाइगर श्रॉफ पर हमले के एक दिन बाद उनके पिता जैकी श्रॉफ ने अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग शूरू कर दी है। जैकी लंबे अरसे के बाद मीनाक्षी शेषाद्रि के साथ एक बार फिर से नजर आने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 20, 2026

Jackie Shroff On Tiger Shroff Firing Incident

Jackie Shroff-Tiger Shroff (फोटो सोर्स- ANI)

Jackie Shroff On Tiger Shroff Firing Incident: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुई फायरिंग की घटना के बाद उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है। इस बीच उनके पिता और दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ अपने काम पर लौट आए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जैकी श्रॉफ ने बेटे से जुड़ी घटना के अगले ही दिन अपनी आगामी वेब सीरीज ‘नानावटी वर्सेज नानावटी’ की शूटिंग की और करीब 12 घंटे की शिफ्ट पूरी की। इस प्रोजेक्ट में उनके साथ अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्रि भी नजर आएंगी।

टाइगर पर हमले के बाद भी शूटिंग जारी रखी

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जैकी श्रॉफ सोमवार, 19 अक्टूबर को मुंबई के पवई स्थित शूटिंग सेट पर पहुंचे। इससे पहले 18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ की कार पर कथित फायरिंग की घटना सामने आई थी। इसके बाद चर्चा होने लगी थी कि सुरक्षा कारणों से जैकी की शूटिंग रोक दी जा सकती है।

हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक जैकी तय कार्यक्रम के अनुसार सेट पर पहुंचे और काम पूरा किया। मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनकी शिफ्ट के समय में बदलाव किया गया। बताया गया कि उन्होंने सुबह जल्दी काम शुरू किया और शाम 5 बजे तक सेट से निकल गए।

'काम रुकना नहीं चाहिए'

मिड-डे की रिपोर्ट में प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र के हवाले से बताया गया कि जैकी श्रॉफ ने शूटिंग जारी रखने की प्रतिबद्धता दिखाई। सूत्र के मुताबिक, अभिनेता चाहते थे कि उनके या टाइगर से जुड़े घटनाक्रम के कारण काम पूरी तरह न रुके।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शूटिंग रद्द करने से आर्थिक नुकसान हो सकता है और सेट पर काम कर रहे 300 से ज्यादा लोगों के कार्यक्रम पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से फिलहाल शूटिंग रोकने के बजाय समय में जरूरी बदलाव करके काम जारी रखने की योजना है।

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में क्या हुआ?

मुंबई के जुहू इलाके में 18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ से जुड़ी फायरिंग की घटना हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, फुटबॉल मैच से लौटते समय अभिनेता की गाड़ी को कथित तौर पर बाइक सवार हमलावरों ने निशाना बनाया।

घटना के बाद टाइगर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। शुरुआती रिपोर्टों में अभिनेता को मामूली चोटें आने की बात कही गई, जबकि उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की जानकारी भी सामने आई। मामले की जांच जारी है।

‘नानावटी वर्सेज नानावटी’ में नजर आएंगे जैकी

आगामी वेब सीरीज ‘नानावटी वर्सेज नानावटी’ में जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्रि के अलावा अनुप्रिया गोयनका, राम कपूर और भाग्यश्री पटवर्धन भी शामिल हैं। फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट की शूटिंग जारी रखने की योजना है।

वहीं, टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्मों में ‘लग जा गले’, ‘रैम्बो’ और ‘वज्र’ जैसे प्रोजेक्ट्स के नाम शामिल बताए गए हैं।

फिलहाल फायरिंग मामले की जांच और सुरक्षा से जुड़े इंतजाम जारी हैं। ऐसे समय में जैकी श्रॉफ का शूटिंग पर लौटना उनके पेशेवर काम के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है।

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Tiger Shroff Firing Case Update

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Updated on:

20 Oct 2026 02:36 pm

Published on:

20 Oct 2026 02:35 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बेटे टाइगर श्रॉफ पर हमले के एक दिन बाद जैकी श्रॉफ ने उठाया बड़ा कदम, फिर से शुरू की मीनाक्षी शेषाद्रि के साथ शूटिंग

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