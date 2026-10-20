20 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘लॉरेंस बिश्नोई अंकल मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं’, टाइगर श्रॉफ के नन्हे फैन ने हमले के बाद की अपील, बोला- जैकी अंकल के परिवार ने बहुत प्यार दिया

Tiger Shroff Firing Incident: टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमले के बाद अब उनका एक नन्हा फैन सामने आया है जिसने लॉरेंस बिश्नोई से सीधे अपील की है। लॉरेंस बिश्नोई से इस नन्हे बच्चे ने टाइगर और उनके पूरे परिवार के लिए सुरक्षा की गुजारिश की है।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Oct 20, 2026

Tiger Shroff Firing Incident

टाइगर श्रॉफ (फोटो सोर्स- Instagram/ANI)

Tiger Shroff Firing Incident: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी कथित फायरिंग की घटना के बाद उनके प्रशंसकों के बीच चिंता देखने को मिल रही है। इस बीच टाइगर के एक नन्हे फैन की भावुक अपील चर्चा में है। बच्चे ने कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई को संबोधित करते हुए उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि टाइगर श्रॉफ और उनके परिवार को नुकसान न पहुंचाया जाए। बच्चे ने जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ और उनकी मां से मिले प्यार का जिक्र करते हुए कहा कि इस परिवार ने उसे बहुत अपनापन दिया है।

बच्चे की अपील का संदेश भावनात्मक है। उसने टाइगर को अपना पसंदीदा कलाकार बताते हुए कहा कि अगर उनके जैसे लोगों की सुरक्षा को खतरा होगा, तो बच्चों को उनसे प्रेरणा कैसे मिलेगी। हालांकि, इस अपील के सामने आने और इसके वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि के बिना इससे जुड़े सभी विवरणों को पक्की जानकारी नहीं माना जा सकता।

‘लॉरेंस बिश्नोई अंकल, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं’

नन्हे फैन ने अपनी अपील में कहा, 'लॉरेंस बिश्नोई अंकल, मैं आपको अपना मानकर, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। अगर टाइगर श्रॉफ सर जैसे अच्छे इंसान की सुरक्षा को खतरा होगा, तो हम जैसे बच्चों को ऐसे अच्छे लोगों से प्रेरणा कैसे मिलेगी?'

बच्चे के इस संदेश में टाइगर श्रॉफ के प्रति उसके लगाव और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर होती है। उसने अपनी बात रखते हुए लॉरेंस बिश्नोई को परिवार के सदस्य की तरह संबोधित किया और उनसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने की गुजारिश की।

बच्चे की अपील ऐसे समय में सामने आई है, जब टाइगर श्रॉफ से जुड़ी कथित फायरिंग की घटना को लेकर चर्चा हो रही है। इस मामले में सामने आने वाले आरोपों और जिम्मेदारी लेने के दावों की पुष्टि जांच और आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही की जानी चाहिए।

जैकी श्रॉफ और उनके परिवार से मिले प्यार का किया जिक्र

बच्चे ने अपनी अपील में जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ और उनकी मां का भी जिक्र किया। उसने कहा कि इस परिवार ने उसे बहुत प्यार दिया है और वह कई लोगों से मिल चुका है, लेकिन उसे उनके जैसा अपनापन कहीं और नहीं मिला।

उसने कहा, “जैकी श्रॉफ सर, टाइगर श्रॉफ सर और उनकी माताजी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं बहुत से लोगों से मिल चुका हूं, लेकिन उनके जैसा प्यार आज तक मुझे किसी से नहीं मिला।”

बच्चे के मुताबिक, इसी लगाव की वजह से टाइगर से जुड़ी खबर सुनकर उसे दुख हुआ। उसने परिवार के प्रति अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा कि वह नहीं चाहता कि उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचे।

बॉलीवुड सितारों के प्रशंसकों के लिए उनसे मुलाकात और मिलने वाला व्यवहार कई बार यादगार बन जाता है। खासकर बच्चों के लिए किसी पसंदीदा कलाकार का स्नेह लंबे समय तक याद रह सकता है। इस अपील में भी बच्चे ने अपने अनुभव को ही अपनी बात का आधार बनाया है।

‘किसी की जिंदगी खतरे में न डालें’

बच्चे ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि वह लॉरेंस बिश्नोई को अपना मानकर, उनके भतीजे या बेटे की तरह उनसे विनती कर रहा है। उसने उनसे टाइगर श्रॉफ और उनके परिवार को नुकसान न पहुंचाने की अपील की।

उसने कहा, “टाइगर श्रॉफ सर से जुड़ी यह खबर सुनकर मेरा दिल बहुत दुखी है। मैं आपको अपना मानकर, आपका भतीजा या बेटा समझकर आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि कृपया उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। किसी की जिंदगी खतरे में न डालें। मेरे दिल से आपसे यही प्रार्थना है।”

बच्चे की इस अपील का मुख्य संदेश यही है कि किसी भी विवाद या दुश्मनी के बीच किसी की जान और सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। उसने अपनी बात किसी राजनीतिक या कानूनी दलील के बजाय भावनात्मक अनुरोध के रूप में रखी।

टाइगर श्रॉफ की सुरक्षा को लेकर चर्चा

टाइगर श्रॉफ से जुड़ी कथित फायरिंग की घटना के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे हैं। इस तरह की घटनाओं में पुलिस जांच, सुरक्षा व्यवस्था और आधिकारिक बयानों की अहम भूमिका होती है। घटना की परिस्थितियों और इसमें शामिल लोगों को लेकर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच से जुड़े तथ्यों की पुष्टि जरूरी है।

सोशल मीडिया पर सामने आने वाली अपीलें लोगों की भावनाएं दिखा सकती हैं, लेकिन वे अपने आप में किसी मामले के आरोपों या तथ्यों की पुष्टि नहीं करतीं। इसलिए बच्चे के संदेश को उसकी भावनात्मक अपील के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि घटना से जुड़े किसी आरोप की पुष्टि के रूप में।

फिलहाल टाइगर श्रॉफ के इस नन्हे प्रशंसक की अपील का केंद्र उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा है। बच्चे ने जैकी श्रॉफ और उनके परिवार से मिले प्यार को याद करते हुए उनसे किसी को नुकसान न पहुंचाने की गुजारिश की है। उसका संदेश है कि जिन कलाकारों से बच्चे प्रेरणा लेते हैं, उनकी सुरक्षा बनी रहनी चाहिए और किसी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए।

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले पर बोलीं पूनम ढिल्लों, ‘संस्कारी और विवादों से दूर रहने वाला इंसान है’

ये भी पढ़ें
Poonam Dhillon On Tiger Shroff Firing Incident

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Oct 2026 03:12 pm

Published on:

20 Oct 2026 03:12 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘लॉरेंस बिश्नोई अंकल मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं’, टाइगर श्रॉफ के नन्हे फैन ने हमले के बाद की अपील, बोला- जैकी अंकल के परिवार ने बहुत प्यार दिया

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘उसे नशीली चीज खिलाकर मोबाइल छीना’, टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले आरोपी रेहान की मां ने किया बड़ा दावा

Tiger Shroff Firing Case
बॉलीवुड

बेटे टाइगर श्रॉफ पर हमले के एक दिन बाद जैकी श्रॉफ ने उठाया बड़ा कदम, फिर से शुरू की मीनाक्षी शेषाद्रि के साथ शूटिंग

Jackie Shroff On Tiger Shroff Firing Incident
बॉलीवुड

फायरिंग में घायल हुए टाइगर श्रॉफ से मिले मंत्री आशीष शेलार, मुलाकात की तस्वीर आई सामने

tiger shroff meet ashish shelar
बॉलीवुड

‘लॉरेंस बिश्नोई साहब प्लीज सलमान जी को बक्श दो’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद अर्शी खान ने की गैंगस्टर से अपील

Arshi Khan On Salman Khan- Lawrence Bishnoi
बॉलीवुड

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने का मकसद आया सामने, पुलिस ने शुरूआती जांच को लेकर किया खुलासा

Tiger Shroff Firing Case update mumbai police reveals regarding the incident which shots motive
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.