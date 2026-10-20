‘लॉरेंस बिश्नोई अंकल मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं’, टाइगर श्रॉफ के नन्हे फैन ने हमले के बाद की अपील, बोला- जैकी अंकल के परिवार ने बहुत प्यार दिया

Tiger Shroff Firing Incident: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी कथित फायरिंग की घटना के बाद उनके प्रशंसकों के बीच चिंता देखने को मिल रही है। इस बीच टाइगर के एक नन्हे फैन की भावुक अपील चर्चा में है। बच्चे ने कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई को संबोधित करते हुए उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि टाइगर श्रॉफ और उनके परिवार को नुकसान न पहुंचाया जाए। बच्चे ने जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ और उनकी मां से मिले प्यार का जिक्र करते हुए कहा कि इस परिवार ने उसे बहुत अपनापन दिया है।