‘लॉरेंस बिश्नोई अंकल मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं’, टाइगर श्रॉफ के नन्हे फैन ने हमले के बाद की अपील, बोला- जैकी अंकल के परिवार ने बहुत प्यार दिया

टाइगर श्रॉफ (फोटो सोर्स- Instagram/ANI)
Tiger Shroff Firing Incident: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी कथित फायरिंग की घटना के बाद उनके प्रशंसकों के बीच चिंता देखने को मिल रही है। इस बीच टाइगर के एक नन्हे फैन की भावुक अपील चर्चा में है। बच्चे ने कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई को संबोधित करते हुए उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि टाइगर श्रॉफ और उनके परिवार को नुकसान न पहुंचाया जाए। बच्चे ने जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ और उनकी मां से मिले प्यार का जिक्र करते हुए कहा कि इस परिवार ने उसे बहुत अपनापन दिया है।
बच्चे की अपील का संदेश भावनात्मक है। उसने टाइगर को अपना पसंदीदा कलाकार बताते हुए कहा कि अगर उनके जैसे लोगों की सुरक्षा को खतरा होगा, तो बच्चों को उनसे प्रेरणा कैसे मिलेगी। हालांकि, इस अपील के सामने आने और इसके वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि के बिना इससे जुड़े सभी विवरणों को पक्की जानकारी नहीं माना जा सकता।
नन्हे फैन ने अपनी अपील में कहा, 'लॉरेंस बिश्नोई अंकल, मैं आपको अपना मानकर, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। अगर टाइगर श्रॉफ सर जैसे अच्छे इंसान की सुरक्षा को खतरा होगा, तो हम जैसे बच्चों को ऐसे अच्छे लोगों से प्रेरणा कैसे मिलेगी?'
बच्चे के इस संदेश में टाइगर श्रॉफ के प्रति उसके लगाव और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर होती है। उसने अपनी बात रखते हुए लॉरेंस बिश्नोई को परिवार के सदस्य की तरह संबोधित किया और उनसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने की गुजारिश की।
बच्चे की अपील ऐसे समय में सामने आई है, जब टाइगर श्रॉफ से जुड़ी कथित फायरिंग की घटना को लेकर चर्चा हो रही है। इस मामले में सामने आने वाले आरोपों और जिम्मेदारी लेने के दावों की पुष्टि जांच और आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही की जानी चाहिए।
बच्चे ने अपनी अपील में जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ और उनकी मां का भी जिक्र किया। उसने कहा कि इस परिवार ने उसे बहुत प्यार दिया है और वह कई लोगों से मिल चुका है, लेकिन उसे उनके जैसा अपनापन कहीं और नहीं मिला।
उसने कहा, “जैकी श्रॉफ सर, टाइगर श्रॉफ सर और उनकी माताजी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं बहुत से लोगों से मिल चुका हूं, लेकिन उनके जैसा प्यार आज तक मुझे किसी से नहीं मिला।”
बच्चे के मुताबिक, इसी लगाव की वजह से टाइगर से जुड़ी खबर सुनकर उसे दुख हुआ। उसने परिवार के प्रति अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा कि वह नहीं चाहता कि उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचे।
बॉलीवुड सितारों के प्रशंसकों के लिए उनसे मुलाकात और मिलने वाला व्यवहार कई बार यादगार बन जाता है। खासकर बच्चों के लिए किसी पसंदीदा कलाकार का स्नेह लंबे समय तक याद रह सकता है। इस अपील में भी बच्चे ने अपने अनुभव को ही अपनी बात का आधार बनाया है।
बच्चे ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि वह लॉरेंस बिश्नोई को अपना मानकर, उनके भतीजे या बेटे की तरह उनसे विनती कर रहा है। उसने उनसे टाइगर श्रॉफ और उनके परिवार को नुकसान न पहुंचाने की अपील की।
उसने कहा, “टाइगर श्रॉफ सर से जुड़ी यह खबर सुनकर मेरा दिल बहुत दुखी है। मैं आपको अपना मानकर, आपका भतीजा या बेटा समझकर आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि कृपया उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। किसी की जिंदगी खतरे में न डालें। मेरे दिल से आपसे यही प्रार्थना है।”
बच्चे की इस अपील का मुख्य संदेश यही है कि किसी भी विवाद या दुश्मनी के बीच किसी की जान और सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। उसने अपनी बात किसी राजनीतिक या कानूनी दलील के बजाय भावनात्मक अनुरोध के रूप में रखी।
टाइगर श्रॉफ से जुड़ी कथित फायरिंग की घटना के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे हैं। इस तरह की घटनाओं में पुलिस जांच, सुरक्षा व्यवस्था और आधिकारिक बयानों की अहम भूमिका होती है। घटना की परिस्थितियों और इसमें शामिल लोगों को लेकर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच से जुड़े तथ्यों की पुष्टि जरूरी है।
सोशल मीडिया पर सामने आने वाली अपीलें लोगों की भावनाएं दिखा सकती हैं, लेकिन वे अपने आप में किसी मामले के आरोपों या तथ्यों की पुष्टि नहीं करतीं। इसलिए बच्चे के संदेश को उसकी भावनात्मक अपील के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि घटना से जुड़े किसी आरोप की पुष्टि के रूप में।
फिलहाल टाइगर श्रॉफ के इस नन्हे प्रशंसक की अपील का केंद्र उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा है। बच्चे ने जैकी श्रॉफ और उनके परिवार से मिले प्यार को याद करते हुए उनसे किसी को नुकसान न पहुंचाने की गुजारिश की है। उसका संदेश है कि जिन कलाकारों से बच्चे प्रेरणा लेते हैं, उनकी सुरक्षा बनी रहनी चाहिए और किसी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए।
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