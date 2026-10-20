संजय राउत के ‘अल्बानिया’ वाले बयान पर उद्धव गुट में रार, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- देश के लिए ऐसी बात कहना सही नहीं

Priyanka Chaturvedi on Sanjay Raut: शिवसेना (UBT) की नेता और पूर्व राज्य सभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी ही पार्टी के सांसद संजय राउत के अल्बानिया में सुप्रीम कोर्ट को जलाए जाने की घटना से जुड़े बयान पर सवाल उठाए हैं। राउत ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि सभी देशों, खासकर भारत को इससे सबक लेना चाहिए। इस पर आपत्ति जताते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ऐसी घटनाओं से हिंसक विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा देने वाला संदेश नहीं जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंसा से कुछ हासिल नहीं होता और यह देश के हितों के खिलाफ है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लोगों को कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए।