सूखा प्रभावित किसानों की दिवाली नहीं होगी फीकी, एकनाथ शिंदे ने कहा- सरकार देगी मुआवजा और जरूरी सुविधाएं

महाराष्ट्र में इस साल कम बारिश और लंबे समय तक बारिश नहीं होने के कारण सूखे की स्थिति गंभीर हुई है। राज्य सरकार ने पहले 265 तालुकाओं को सूखा प्रभावित घोषित किया था, लेकिन बाद में 40 और तालुकाओं को शामिल किए जाने के बाद यह संख्या बढ़कर 305 तालुका हो गई। सूखे का असर मराठवाड़ा, विदर्भ, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर सहित राज्य के कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है। बीड, लातूर, नांदेड़, अमरावती, अकोला, यवतमाल, नासिक और धुले जैसे जिलों में फसलों को नुकसान, पानी की कमी और पशुओं के चारे की समस्या सामने आई है। सरकार ने प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए कदम उठाए हैं और दिवाली से पहले किसानों के खातों में 5,000 रुपये की शुरुआती आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।