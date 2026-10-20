मनोज जारांगे का डिप्टी CM एकनाथ शिंदे पर गंभीर आरोप, बोले- ‘क्या BJP को बताया कि मुझे 500 करोड़ रुपये दिए?’

मनोज जारांगे का डिप्टी CM एकनाथ शिंदे पर गंभीर आरोप, फोटो सोर्स- ANI
Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारांगे पाटिल ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर 500 करोड़ रुपये को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। विजयादशमी के अवसर पर नारायणगढ़ में आयोजित दशहरा सम्मेलन को संबोधित करते हुए जारांगे ने शिंदे को खुली चुनौती दी और आरोपों पर जवाब मांगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या शिंदे ने भाजपा के कुछ नेताओं से यह कहा था कि उन्होंने जारांगे को 500 करोड़ रुपये दिए हैं। हालांकि, जारांगे के इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
दशहरा सम्मेलन में बोलते हुए मनोज जारांगे ने कहा कि उन्हें कुछ दिन पहले एक कथित साजिश के बारे में जानकारी मिली है। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में उन्हें जवाब चाहिए और वह तब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक इस बारे में स्पष्टता नहीं मिल जाती। जारांगे ने एकनाथ शिंदे से सवाल करते हुए कहा कि क्या उन्होंने भाजपा के कुछ नेताओं को बताया था कि जारांगे को 500 करोड़ रुपये देने हैं और फिर यह रकम उन्हें दे दी गई। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या शिंदे ने भाजपा नेताओं के सामने उन्हें किसी तीसरे पक्ष के रूप में पेश किया था। जारांगे के मुताबिक, भाजपा के कुछ नेताओं के बीच इस तरह की चर्चा हो रही है कि श्रीकांत शिंदे के माध्यम से उन्हें 500 करोड़ रुपये पहुंचाए गए। उन्होंने शिंदे से इस कथित चर्चा पर सफाई देने की मांग की।
मनोज जारांगे ने कहा कि अगर उन्हें 500 करोड़ रुपये दिए जाने की बात झूठी है, तो एकनाथ शिंदे को सामने आकर इसका खंडन करना चाहिए। वहीं, अगर यह बात सच है, तो उन्हें स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आपने मुझे 500 करोड़ रुपये नहीं दिए, तो फिर भाजपा आप पर आरोप लगा रही है या मुझ पर? जब तक इस मामले का पर्दाफाश नहीं होता, मैं चुप नहीं बैठूंगा।
जारांगे ने दावा किया कि उन्होंने इस कथित चर्चा के बारे में सबूत भी मांगे हैं और उनके पास कुछ सबूत हैं, जिन्हें वह सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने सवाल किया कि अगर उन्हें इतनी बड़ी रकम दी गई है, तो वह पैसा कहां है। जारांगे ने कहा कि उन्होंने अब तक पांच हजार रुपये भी नहीं देखे हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे से दशहरा सम्मेलन में ही या अगले दिन इस मामले पर जवाब देने की चुनौती दी।
दशहरा सम्मेलन के दौरान मनोज जारांगे ने मराठा समुदाय के राजनीतिक हितों को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो नेता या राजनीतिक दल मराठा समुदाय के खिलाफ जाएगा, उसे 2029 के चुनाव में जीतने नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम में उन्होंने तीन बड़ी घोषणाएं करने की बात भी कही, हालांकि उपलब्ध जानकारी में इन घोषणाओं का पूरा विवरण नहीं दिया गया है।
एकनाथ शिंदे पर 500 करोड़ रुपये को लेकर लगाए गए जारांगे के आरोपों से महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा तेज हो सकती है। फिलहाल, ये आरोप जारांगे के बयान पर आधारित हैं। उपलब्ध जानकारी में एकनाथ शिंदे या भाजपा की ओर से इन विशेष आरोपों पर प्रतिक्रिया शामिल नहीं है। इसलिए मामले की पूरी तस्वीर सामने आने के लिए संबंधित पक्षों का जवाब और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि महत्वपूर्ण होगी।
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