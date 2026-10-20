मनोज जारांगे का डिप्टी CM एकनाथ शिंदे पर गंभीर आरोप, बोले- ‘क्या BJP को बताया कि मुझे 500 करोड़ रुपये दिए?’

दशहरा सम्मेलन में बोलते हुए मनोज जारांगे ने कहा कि उन्हें कुछ दिन पहले एक कथित साजिश के बारे में जानकारी मिली है। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में उन्हें जवाब चाहिए और वह तब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक इस बारे में स्पष्टता नहीं मिल जाती। जारांगे ने एकनाथ शिंदे से सवाल करते हुए कहा कि क्या उन्होंने भाजपा के कुछ नेताओं को बताया था कि जारांगे को 500 करोड़ रुपये देने हैं और फिर यह रकम उन्हें दे दी गई। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या शिंदे ने भाजपा नेताओं के सामने उन्हें किसी तीसरे पक्ष के रूप में पेश किया था। जारांगे के मुताबिक, भाजपा के कुछ नेताओं के बीच इस तरह की चर्चा हो रही है कि श्रीकांत शिंदे के माध्यम से उन्हें 500 करोड़ रुपये पहुंचाए गए। उन्होंने शिंदे से इस कथित चर्चा पर सफाई देने की मांग की।