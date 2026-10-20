दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे कर सकते हैं बड़ा ऐलान? आदित्य ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की चर्चा, तेजस को भी मिल सकती है अहम जिम्मेदारी

उद्धव ठाकरे पिछले करीब दो दशक से शिवसेना का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल के समय में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उनके राज्यव्यापी दौरे कम होने की बात कही जा रही है। ऐसे में पार्टी संगठन में नई पीढ़ी को अधिक जिम्मेदारी देने की मांग उठ रही है। इसी पृष्ठभूमि में आदित्य ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की चर्चा है। यदि आदित्य ठाकरे को पार्टी के मुख्य संगठन की जिम्मेदारी दी जाती है, तो उनके स्थान पर तेजस ठाकरे को युवा सेना की कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि, यह फिलहाल संभावित संगठनात्मक बदलावों से जुड़ी चर्चा है।