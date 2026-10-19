Maharashtra Weather: अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम? IMD ने की बड़ी भविष्यवाणी, कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

IMD Maharashtra Weather Forecast: महाराष्ट्र में मानसून की विदाई के बाद भी कुछ जिलों में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 19 से 23 अक्टूबर तक कोंकण और उससे सटे क्षेत्रों में गरज के साथ बिजली चमकने, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। जबकि इस पांच दिनों के दौरान मुंबई और पालघर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे और राज्य के कुछ अन्य जिलों में अलग-अलग दिनों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।