‘मैं कुछ लोगों के बर्ताव से परेशान थी, न कि पूरे शहर से’, कानपुर इवेंट विवाद पर अंजलि अरोड़ा ने तोड़ी चुप्पी

Anjali Arora Controversy: कुछ दिन पहले, एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर अंजलि अरोड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे कानपुर के एक इवेंट में 'कच्चा बादाम' गाना बजाए जाने को लेकर आयोजकों से नाराज नजर आ रही थीं। इवेंट के आयोजकों ने उन्हें 'अनप्रोफेशनल' कहा था। अब सोमवार को अंजलि अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर कई वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें एक्ट्रेस ने दावा किया कि एक वेटर के साथ कई आदमी उनके होटल के कमरे में घुस आए और बार-बार उन्हें परेशान किया। उन्होंने आयोजकों को चुनौती दी कि वे अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करें, और इवेंट में आए अपने फैंस से माफी भी मांगी।