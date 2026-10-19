‘मैं कुछ लोगों के बर्ताव से परेशान थी, न कि पूरे शहर से’, कानपुर इवेंट विवाद पर अंजलि अरोड़ा ने तोड़ी चुप्पी

कानपुर इवेंट विवाद पर अंजलि अरोड़ा ने तोड़ी चुप्पी। (फोटो सोर्स: instagram- @anjimaxuofficially)
Anjali Arora Controversy: कुछ दिन पहले, एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर अंजलि अरोड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे कानपुर के एक इवेंट में 'कच्चा बादाम' गाना बजाए जाने को लेकर आयोजकों से नाराज नजर आ रही थीं। इवेंट के आयोजकों ने उन्हें 'अनप्रोफेशनल' कहा था। अब सोमवार को अंजलि अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर कई वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें एक्ट्रेस ने दावा किया कि एक वेटर के साथ कई आदमी उनके होटल के कमरे में घुस आए और बार-बार उन्हें परेशान किया। उन्होंने आयोजकों को चुनौती दी कि वे अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करें, और इवेंट में आए अपने फैंस से माफी भी मांगी।
पहले वीडियो में अंजलि ने कहा कि कानपुर इवेंट में उनसे मिलने आए लोगों का प्यार उनके लिए किसी भी शो, कॉन्ट्रैक्ट या पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वह भी एक इंसान हैं, उनकी भी अपनी गरिमा और आत्म-सम्मान है, और उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने रखती है। उन्होंने कहा, "मैं कानपुर इवेंट में अपने फैंस से मिलने और उनका मनोरंजन करने गई थी, न कि किसी विवाद का हिस्सा बनने।"
अंजलि ने बताया कि जब वह कानपुर पहुंचीं, तो उन्हें लेने आई कार में पहले से ही तीन आदमी बैठे हुए थे। जब वह होटल पहुंचीं, तो लॉबी में काफी भीड़ थी और लगभग 25 लोग उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने आए थे। उन्होंने आगे बताया कि जब उन्होंने खाना ऑर्डर किया, तो वेटर के साथ तीन और आदमी उनके कमरे में घुस आए। इसके अलावा, हर 10 मिनट में कोई न कोई उनके कमरे की घंटी बजा रहा था।
कानपुर के लोगों के बर्ताव पर दिए गए अपने बयान के बारे में उन्होंने आगे कहा, "मैं साफ करना चाहती हूं कि मैंने ऐसा कानपुर के सभी लोगों के लिए नहीं कहा था, बल्कि उन लोगों के लिए कहा था जो मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। लेकिन, जिस तरह से मेरे बयान को पेश किया गया, उससे ऐसा लगा जैसे मैंने पूरे शहर का अपमान किया हो।"
एक और वीडियो में, अंजलि ने कहा कि उन्होंने कानपुर का अपमान नहीं किया, बल्कि उन्हें उस अपमान पर आपत्ति थी जिसका सामना उन्हें करना पड़ा। "मैं कुछ लोगों के बर्ताव से परेशान थी, न कि पूरे कानपुर से।" एक्ट्रेस ने कहा कि उनका भी अपना आत्म-सम्मान और गरिमा है, और वह किसी को भी अपने साथ बुरा बर्ताव नहीं करने दे सकतीं।
अंजलि ने आगे बताया कि किसी भी इवेंट के दौरान सेलिब्रिटी और दर्शकों, दोनों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने बताया कि इवेंट के दौरान एक लड़की के बाल और कपड़े जल गए थे, जिसका वीडियो अंजली ने अपने वीडियो में भी शामिल किया है।
'कच्चा बादाम' गाने पर अपने डांस वीडियो से मशहूर हुईं अभिनेत्री और कंटेंट क्रिएटर अंजलि ने, गाने के बजाए जाने को लेकर उनके नाराज होने के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "कच्चा बादाम एक ऐसा गाना है जो मेरी पहचान से जुड़ा है। इस गाने की वजह से करोड़ों लोगों ने मुझे प्यार दिया है, तो मैं उस प्यार का अपमान क्यों करूंगी?"
अंजलि द्वारा शेयर किए गए तीसरे वीडियो में, उन्होंने इवेंट आयोजकों से कहा कि वे सबूत के साथ अपनी बात रखें। साथ ही, वह खुद भी सबूत दिखाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इवेंट में उन्हें देखने आए दर्शकों से माफी मांगी। अभिनेत्री ने वीडियो के अंत में कहा कि उनकी लीगल टीम इस मामले पर काम कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग