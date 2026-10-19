क्या है टाइगर श्रॉफ का असली नाम? फायरिंग की घटना के बीच वायरल हुआ बचपन का किस्सा

Tiger Shroff Car Firing: बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) पर रविवार शाम 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जिसमें वह बाल-बाल बच गए, लेकिन उनके कार ड्राइवर को गोली लग गई। उनका नानावटी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद से जहां एक तरफ पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ इस हाई-प्रोफाइल घटना के बाद फैंस अभिनेता के जीवन और उनके पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। अपनी शानदार फिटनेस, मार्शल आर्ट्स और धमाकेदार डांस के लिए मशहूर टाइगर श्रॉफ को लेकर एक ऐसा दिलचस्प राज है, जो शायद उनके कई फैंस को भी नहीं पता होगा- वह यह कि 'टाइगर श्राफ' का असली नाम टाइगर नहीं है।