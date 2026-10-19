क्या है टाइगर श्रॉफ का असली नाम? फायरिंग की घटना के बीच वायरल हुआ बचपन का किस्सा

टाइगर श्रॉफ पर रविवार को हुई फायरिंग (Photo Source- Instagram/tigerjackieshrof)
Tiger Shroff Car Firing: बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) पर रविवार शाम 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जिसमें वह बाल-बाल बच गए, लेकिन उनके कार ड्राइवर को गोली लग गई। उनका नानावटी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद से जहां एक तरफ पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ इस हाई-प्रोफाइल घटना के बाद फैंस अभिनेता के जीवन और उनके पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। अपनी शानदार फिटनेस, मार्शल आर्ट्स और धमाकेदार डांस के लिए मशहूर टाइगर श्रॉफ को लेकर एक ऐसा दिलचस्प राज है, जो शायद उनके कई फैंस को भी नहीं पता होगा- वह यह कि 'टाइगर श्राफ' का असली नाम टाइगर नहीं है।
बहुत कम लोग यह जानते हैं कि अभिनेता का जन्म के समय असली नाम जय हेमंत श्रॉफ (Jai Hemant Shroff) रखा गया था। वह बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) और निर्माता आयशा श्रॉफ के बेटे हैं। एक फिल्मी परिवार में पले-बढ़े होने के बावजूद उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए अपने इस कूल और अनोखे उपनाम को ही अपनी पेशेवर पहचान बना लिया।
कैसे अभिनेता को 'टाइगर' नाम मिला? इसके पीछे उनके बचपन की एक बेहद अनोखी और दिलचस्प कहानी जुड़ी है। एक पुराने इंटरव्यू में खुद टाइगर श्रॉफ ने इस राज से पर्दा उठाया था। उन्होंने खुलासा किया था कि बचपन में उन्हें लोगों को काटने (Bite करने) की एक अजीब आदत थी। वह प्यार जताते समय या अभिवादन करते वक्त भी लोगों को काट लिया करते थे। उनकी इसी आक्रामक और शेर जैसी बचपन की हरकत को देखते हुए परिवार और करीबियों ने उन्हें 'टाइगर' कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। वक्त के साथ यह नाम ऐसा चिपका कि बड़े होने पर जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा, तो मेकर्स ने भी इसी नाम को उनकी पहचान बना दिया।
मार्शल आर्ट्स में माहिर और अपनी फिटनेस के लिए पहचाने जाने वाले टाइगर ने साल 2014 में कृति सेनन के साथ फिल्म 'हिरोपंती' से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। अपनी पहली ही फिल्म से उन्होंने साबित कर दिया था कि वह इंडस्ट्री के अगले बड़े एक्शन हीरो बनने जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 'बाघी', 'अ फ्लाइंग जट्ट', 'मुन्ना माइकल' और 'वॉर' जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया।
आज भले ही अभिनेता पर हाल ही में हुए हमले को लेकर चिंता का माहौल हो, लेकिन उनके संघर्ष और इस अनोखे नाम के पीछे की कहानी हमेशा से उनके फैंस के बीच आकर्षण का केंद्र रही है। बचपन की उस छोटी सी आदत से शुरू हुआ 'टाइगर' का सफर आज सिल्वर स्क्रीन पर एक ब्रांड बन चुका है।
बता दें, टाइगर श्रॉफ के फायरिंग हादसे के बाद से परिवार और फैंस के बीच दहशत का माहौल है। अभिनेता से लेकर राजनेता तक हर कोई एक्टर के लिए प्रार्थना कर रहा है। रवि किशन, शत्रुघ्न सिन्हा, रवि दुबे जैसे सितारों के रिएक्शन आए हैं। वहीं रवि किशन ने इस हमले को भयावह बताया है।
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