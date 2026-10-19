टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद सहम गईं बहन कृष्णा? चेहरे पर चिंता की लकीरों के साथ सामने आया वीडियो

Tiger Shroff Firing Incident: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर 3 अज्ञात हमलावरों द्वारा हमला करने के बाद अब बॉलीवुड इंडस्ट्री सहम गई है। पूरी इंडस्ट्री इस वक्त डर में है। हालांकि पुलिस द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया है कि डर वाली कोई बात नहीं है लेकिन अब टाइगर की बहन कृष्णा श्रॉफ का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो इस हमले के बाद पहली बार स्पॉट हुई हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।