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टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद सलमान खान के बड़ा कदम उठाने की आई खबर, आज रात को ही घर पर बड़े नामों को दिया न्योता

Tiger Shroff Firing Incident: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इसी बीच सलमान खान से जुड़ी जानकारी अब सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 19, 2026

Salman Khan On Tiger Shroff Firing Incident

टाइगर श्रॉफ-सलमान खान (फोटो सोर्स- Instagram/ANI)

Salman Khan On Tiger Shroff Firing Incident: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुई कथित फायरिंग की घटना ने फिल्म इंडस्ट्री में चिंता बढ़ा दी है। इस मामले को लेकर अब अभिनेता सलमान खान का नाम भी चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया पर सामने आए एक अपडेट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि सलमान खान आज रात कुछ लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। इस बैठक में कुछ बड़े नेताओं को भी आमंत्रित किए जाने की बात कही जा रही है।

हालांकि, अभी तक इस कथित बैठक की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। न ही यह स्पष्ट हुआ है कि इसमें कौन-कौन शामिल होगा और बातचीत किन मुद्दों पर होगी। ऐसे में इस जानकारी को फिलहाल एक अपुष्ट दावे के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

टाइगर श्रॉफ की घटना को गंभीरता से ले रहे हैं सलमान खान?

सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपडेट के मुताबिक, सलमान खान टाइगर श्रॉफ से जुड़ी घटना को हल्के में नहीं ले रहे हैं और मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। हालांकि, सलमान खान की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान या बैठक के उद्देश्य की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

टाइगर श्रॉफ पर कथित फायरिंग की खबर सामने आने के बाद बॉलीवुड में कलाकारों की सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस घटना में अभिनेता सुरक्षित रहे, जबकि उनके ड्राइवर और स्टाफ के एक सदस्य के घायल होने की जानकारी सामने आई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज सहित दूसरे सुरागों की पड़ताल की जा रही है।

बॉलीवुड की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की सुरक्षा का मुद्दा पहले भी कई बार चर्चा में रहा है। सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर अप्रैल 2024 में हुई फायरिंग की घटना ने भी उस समय काफी चिंता पैदा की थी। अब टाइगर श्रॉफ से जुड़े मामले के बाद एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि सार्वजनिक जगहों पर आने-जाने वाले कलाकारों की सुरक्षा किस तरह सुनिश्चित की जाए।

टाइगर श्रॉफ नियमित रूप से फुटबॉल खेलने के लिए जुहू स्थित एक स्थान पर जाते थे। सामने आई जानकारी के मुताबिक, हमलावरों ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी हो सकती है। हालांकि, हमले की पूरी योजना, मकसद और इसमें शामिल लोगों की भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ सकेगा।

सलमान खान की संभावित बैठक पर नजर

फिलहाल सलमान खान की कथित बैठक को लेकर चर्चा है, लेकिन इसकी पुष्टि और संभावित एजेंडे के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि बैठक सीधे टाइगर श्रॉफ की घटना से जुड़ी है या किसी अन्य विषय पर आयोजित की जा रही है।

टाइगर श्रॉफ मामले की जांच जारी है। आने वाले समय में पुलिस की ओर से मिलने वाली जानकारी और सलमान खान की तरफ से किसी आधिकारिक बयान के बाद ही इस घटनाक्रम की तस्वीर अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

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Updated on:

19 Oct 2026 02:12 pm

Published on:

19 Oct 2026 02:02 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद सलमान खान के बड़ा कदम उठाने की आई खबर, आज रात को ही घर पर बड़े नामों को दिया न्योता

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