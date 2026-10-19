टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद सलमान खान के बड़ा कदम उठाने की आई खबर, आज रात को ही घर पर बड़े नामों को दिया न्योता

Salman Khan On Tiger Shroff Firing Incident: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुई कथित फायरिंग की घटना ने फिल्म इंडस्ट्री में चिंता बढ़ा दी है। इस मामले को लेकर अब अभिनेता सलमान खान का नाम भी चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया पर सामने आए एक अपडेट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि सलमान खान आज रात कुछ लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। इस बैठक में कुछ बड़े नेताओं को भी आमंत्रित किए जाने की बात कही जा रही है।