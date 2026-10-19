टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद सलमान खान के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, गाड़ियों की जांच कर रही पुलिस

टाइगर श्रॉफ-सलमान (फोटो सोर्स- ANI)
Salman Khan-Tiger Shroff Firing Incident: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू में हुई फायरिंग की घटना के बाद सलमान खान की सुरक्षा को लेकर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर पुलिस की निगरानी तेज कर दी गई है। एहतियात के तौर पर वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले की जांच जारी है और मामले में गिरफ्तारियों की जानकारी सामने आई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, 18 अक्टूबर को जुहू में फुटबॉल ग्राउंड के बाहर टाइगर श्रॉफ से जुड़ी फायरिंग की घटना के बाद सलमान खान के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिसकर्मी इलाके में आने-जाने वाले वाहनों की जांच कर रहे हैं। हालांकि, सुरक्षा बढ़ाने के संबंध में पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।
इस घटनाक्रम के बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित वॉइस नोट की भी चर्चा हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी चेतावनी का जिक्र है और सलमान खान के साथ टाइगर श्रॉफ के संबंधों की बात कही गई है। हालांकि, इस वॉइस नोट की प्रामाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
रिपोर्ट के अनुसार, टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में तीन आरोपियों को राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ा। आरोपियों के मुंबई से दिल्ली की ओर जाने की बात सामने आई है। इनमें एक आरोपी महाराष्ट्र और दो हरियाणा से बताए गए हैं।
जांच के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर फायरिंग के बाद से फरार थे। घटना में टाइगर श्रॉफ सुरक्षित रहे, जबकि उनके ड्राइवर को गोली लगी थी और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। मामले में आरोपियों की भूमिका और हमले के पीछे के मकसद की जांच की जा रही है।
सोशल मीडिया पर ‘अनमोल बिश्नोई’ नाम वाले फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट वायरल होने की खबर है। इस पोस्ट में कथित तौर पर हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है। इसमें अनिल पंडित और हरमन संधू के नाम भी सामने आए हैं। पोस्ट में फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों को धमकी देने का दावा किया गया है, जो सलमान खान के साथ काम करना जारी रखते हैं या कथित मांगों को नहीं मानते।
हालांकि, सोशल मीडिया पोस्ट की सत्यता और फायरिंग में शामिल लोगों के संबंधों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है। ऐसे दावों को फिलहाल सत्यापित तथ्य नहीं माना जा सकता।
14 अप्रैल 2024 को सुबह करीब 4:45 बजे सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर बाइक सवार दो लोगों ने पांच राउंड फायरिंग की थी। उस मामले में भी कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। टाइगर श्रॉफ से जुड़े ताजा घटनाक्रम के बाद सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाए जाने को एहतियाती कदम के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है।
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