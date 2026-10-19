टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद सलमान खान के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, गाड़ियों की जांच कर रही पुलिस

Salman Khan-Tiger Shroff Firing Incident: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू में हुई फायरिंग की घटना के बाद सलमान खान की सुरक्षा को लेकर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर पुलिस की निगरानी तेज कर दी गई है। एहतियात के तौर पर वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले की जांच जारी है और मामले में गिरफ्तारियों की जानकारी सामने आई है।