टाइगर से मिलने का इंतजार कर रहे थे फैंस, तभी चलीं गोलियां; चश्मदीद ने बताया आंखों देखा हाल

Tiger Shroff Firing: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से मिलने और उनके वीडियो बनाने का इंतजार कर रहे फैंस के बीच रविवार शाम अचानक गोलियां चलने लगीं। कुछ पल पहले तक वहां सामान्य माहौल था, लेकिन फायरिंग होते ही अफरा-तफरी मच गई। इस घटना में टाइगर के ड्राइवर और एक ऑटो चालक को गोली लगी। टाइगर सुरक्षित हैं। घटना के समय वहां मौजूद चश्मदीद किशन राजभर ने बताया कि गोली चलाने वाला युवक टोपी पहने हुए था और पहले उनके पास ही खड़ा था।