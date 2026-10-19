टाइगर श्रॉफ की इस फैसले से बची जान? खुद डिप्टी सीएम को सुनाई आपबीती, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर यह कहा

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने राजस्थान के कोटा से तीन आरोपियों को पकड़ा है। हमलावरों की बाइक भी बरामद कर ली गई है। उधर, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार देर रात अभिनेता के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। इस दौरान टाइगर ने कथित तौर पर शिंदे से कहा कि उन्हें न तो किसी तरह की धमकी मिली थी और न ही किसी से दुश्मनी थी। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें निशाना क्यों बनाया गया।