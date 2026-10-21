उद्धव ठाकरे के ‘भगवा पहचान’ और ‘सत्ता परिवर्तन’ वाले बयान पर NDA का पलटवार, कहा- जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी

शिवसेना प्रवक्ता शाइना एनसी ने भी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ठाकरे ‘स्कार्फ वाले हिंदुत्व’ को स्वीकार नहीं करने की बात करते हैं, लेकिन 2019 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करते समय उन्होंने ‘टोपी वाले हिंदुत्व’ को अपना लिया था। शाइना एनसी ने बालासाहेब ठाकरे का जिक्र करते हुए कहा कि वे लोगों से गर्व के साथ हिंदू होने की बात कहने का आह्वान करते थे, जबकि उद्धव ठाकरे अब गर्व के साथ सत्ता परिवर्तन की बात करने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे की राजनीति को ‘फर्जी धर्मनिरपेक्षता’ करार दिया।