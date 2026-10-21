‘आप Gen Z नहीं हैं’, हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अभिजीत दीपके ने शेयर की PM मोदी की तस्वीर, लिखी ये बात

Abhijeet Dipke on PM Modi:दिल्ली हाईकोर्ट में सौरव दास और आशुतोष रांका की उम्र को लेकर हुई एक टिप्पणी के बाद अभिजीत दीपके की सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में आ गई है। बुधवार को अदालत ने दोनों की उम्र पूछने के बाद कहा कि वे जेन-जी नहीं हैं। इसके बाद दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि सिर्फ यही एक व्यक्ति है, जिसे जेन-जी कहा जा सकता है। उनकी इस पोस्ट को अदालत की टिप्पणी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, दीपके ने खुद यह साफ नहीं किया कि उन्होंने किस संदर्भ में ऐसा लिखा है।