28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Live

Rajasthan Panchayat Election Live : पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज 22 जिलों में वोटिंग शुरू, मतदान केंद्रों पर लगी कतारें

Rajasthan Panchayat Election Phase 2 Live Update: पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए 22 जिला परिषदों के 352 व 124 पंचायत समितियों के 2197 वार्डों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक होगा।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Updated: 28 Oct 2026, 7:19 AM IST

Rajasthan Panchayat Election Phase 2 Live Update
Rajasthan Panchayat Election Phase 2 Live Update

जयपुर। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए 22 जिला परिषदों के 352 व 124 पंचायत समितियों के 2197 वार्डों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक होगा। वोटिंग शुरू होने के साथ ही मतदान केंद्रों पर कतारें लगना शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी व उनके पुत्रों सहित 8,404 दावेदारों का भविष्य का फैसला भी होगा। जिला परिषद और पंचायतीराज चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ ही अन्य दलों के कुछ प्रत्याशी व कई जगह निर्दलीय चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में वोटिंग खत्म होते ही कई जगह कांग्रेस और बीजेपी नेता अपने-अपने समर्थक उम्मीदवारों को बाड़ेबंदी में होटलों और रिसोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि इन वार्डों में मतदान के लिए मंगलवार को मतदान दल रवाना हो गए, जो शनिवार को उप सरपंच चुनाव के बाद लौटेंगे।

28 Oct 2026, 7:17 AM IST

Rajasthan Panchayat Election Live: वोटिंग खत्म होते ही होगी बाड़ेबंदी

जिला परिषद और पंचायतीराज चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ ही अन्य दलों के कुछ प्रत्याशी व कई जगह निर्दलीय चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में वोटिंग खत्म होते ही कई जगह कांग्रेस और बीजेपी नेता अपने-अपने समर्थक उम्मीदवारों को बाड़ेबंदी में होटलों और रिसोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे अधिक दावेदार जोधपुर जिला परिषद व जिले की पंचायत समितियों में हैं।

28 Oct 2026, 7:10 AM IST

Rajasthan Panchayat Election Voting: सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग

राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे फेज में आज 22 जिलों में वोटिंग हो रही है। 22 जिला परिषदों में 352 वार्डों और 124 पंचायत समितियों के 2197 वार्डों में सदस्य चुने जाएंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

Updated on:

28 Oct 2026, 7:19 AM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Panchayat Election Live : पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज 22 जिलों में वोटिंग शुरू, मतदान केंद्रों पर लगी कतारें

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

जयपुर में देर रात धधका फर्नीचर गोदाम, एक किमी दूर से दिखाई दी आग की लपटें, 5 दमकलों ने एक घंटे में पाया काबू

Jaipur Furniture Godown Fire
जयपुर

Rajasthan

rajasthan police big action against drug smugglers 8,842 accused arrested
जयपुर

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: 22 जिला परिषदों और 124 पंचायत समितियों में मतदान, वोटिंग के बाद बाड़ेबंदी की तैयारी

rajasthan panchayat election 2026 2nd phase voting
जयपुर

Rajasthan : सूफा आतंकी मॉड्यूल केस में आरोपियों को राहत नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा

sufa module case jaipur blast conspiracy high court denied accused relief
जयपुर

Weather Update : तूफान ‘अर्नब’ का राजस्थान में पड़ेगा प्रभाव! इन 8 संभाग में बारिश और तेज हवा की संभावना

cyclone arnab impact rajasthan 8 divisions rain strong winds possibility
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.