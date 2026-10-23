घर में लगी भयानक आग के बाद छलका तलत अजीज का दर्द, पोस्ट शेयर कर लिखा, ‘खो दीं अनगिनत यादें और बेशकीमती चीजें’

Ghazal Singer Talat Aziz Emotional Note: दिग्गज गजल गायक तलत अजीज ने मुंबई स्थित अपने घर में लगी आग से हुए नुकसान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। उन्होंने अपनी कीमती चीजों और अनमोल यादों के खो जाने पर गहरा दुख जताया है। बता दे कि बीती 2 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके की एक रिहायशी इमारत में आग लग गई थी। इस हादसे के कुछ लगभग 21 दिन बाद, 69 वर्षीय गायक ने अपने घर को हुए नुकसान की झलक दिखाई।