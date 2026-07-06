‘तीनों पत्नियां हिंदू ही क्यों?’ आमिर खान की तीसरी शादी पर BJP लीडर नाजिया इलाही खान का विवादित बयान वायरल

BJP नेता के इन बयानों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कुछ यूजर्स ने उनके बयान का सपोर्ट किया, जबकि कई लोगों ने इसे आमिर खान की प्राइवेट लाइफ में अनावश्यक दखल बताते हुए आलोचना की। देखते ही देखते ये मामला सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगा और लोगों ने अपनी-अपनी राय शेयर करनी शुरू कर दी।आमिर खान ने हाल ही में मुंबई में एक निजी समारोह में गौरी स्प्रैट से शादी की है। इस समारोह में केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। शादी की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कपल की तस्वीरें और उनसे जुड़ी चर्चाएं तेजी से वायरल होने लगीं।