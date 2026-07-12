शहदा के नवबौद्ध छात्रावास में फूड पॉइजनिंग के शिकार छात्रों को लेकर अपडेट आई सामने, बताया कैसी है हालत

Nandurbar Hostel Food Poisoning: महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के शहदा स्थित नवबौद्ध बस्तीगृह (छात्रावास) में शनिवार शाम भोजन करने के बाद कई छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। फूड पॉइजनिंग की आशंका के चलते छात्रों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं अब घायल छात्रों की स्थिति को लेकर अपडेट सामने आई है। बताया गया कि सभी छात्रों की हालत स्थिर है।