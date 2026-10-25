अमेरिका में पार्टी के बीच अचानक चली गोलियां, 11 लोगों को लगी गोली, घायलों में मासूम बच्चे भी

घटना के तुरंत बाद फ्लोरिडा A&M यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर बयान जारी कर संवेदना जताई। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा, 'हमारे छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा ही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है।' यूनिवर्सिटी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति उस इलाके में मौजूद है, तो वह किसी सुरक्षित जगह पर रहे। जरूरत पड़ने पर घर या किसी इमारत के अंदर शरण ले। यूनिवर्सिटी के मुताबिक, ब्रैग स्टेडियम और पेरी स्ट्रीट के आसपास पुलिस की कार्रवाई जारी है। ऐसे में लोगों को इस इलाके से दूर रहने और सुरक्षा से जुड़े निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।